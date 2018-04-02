Сотрудники Мосприроды провели занятия с детьми 

В дошкольных подразделениях школы № 1532 сотрудники Мосприроды вот уже третий год проводят занятия кружка «Юные экологи».
«Ребята с удовольствием изучают окружающий мир», — сообщается на странице социальной сети «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» «ВКонтакте» — «знакомятся с особо охраняемыми природными территориями Москвы, с редкими и исчезающими видами животных и растений, узнают о способах ресурсосбережения».
В рамках работы кружка был организован конкурс «Правила поведения на ООПТ», по условиям которого дошколята вместе со взрослыми в стихах и рисунках призвали жителей соблюдать простые правила, позволяющие сохранить природные богатства.
Вот работа Трафима Блинкова представленная на конкурс.
Дом стоит в лесу огромный
Дом без окон, без дверей.
Муравьи над ним трудились —
Разрушать его не смей!
(Трофим Блинков)