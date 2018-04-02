Сосульки и снег победит мутная жидкость. Её создал магистрант из Кирова

Магистрант второго курса Института химии и экологии Вятского государственного университета Михаил Вохмянин разработал жидкость, которая защищает крыши от смертельно опасной наледи.

Если наносить её на кровли домов, то можно избавиться от образования сосулек и ледяных глыб.

Каждую весну в России падающие с крыш снег и лед травмируют и убивают людей. В этом году с различными травмами доставили в больницу двух детей в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО , пострадавших при сходе пласта снега с крыши. От падения наледи погибли жительница Подольска и трехлетний ребенок на Камчатке, пострадал мальчик в Кирове.

«Задались вопросом, почему так происходит, — рассказывает магистрант. — Потому что не убирают снег, поскольку снега очень много и приходится несколько раз за зиму нанимать альпинистов, которые будут его счищать. Относительно простой способ, которого может хватить надолго, — это чем-то покрывать крышу, чтобы вода не задерживалась и не успевала замерзать».

По его словам, существующие варианты защиты крыш от образования наледи очень дорогие и вряд ли доступны для массового использования. Созданное в Вятском госуниверситете средство — это мутная жидкость, которая похожа на жидкий клей. Наносить её можно на крышу из любого материала — металлическую, шиферную, черепичную, на деревянные поверхности. Состав ученый не раскрывает, но говорит, что жидкость состоит из органического растворителя, углеводородов и минеральных наполнителей. Один из компонентов — вещество, которое он получает в лаборатории из переработанных пластиковых бутылок. Средство против наледи можно наносить на крышу раз в год, хотя сейчас разработчик трудится над увеличением срока действия жидкости до двух-трех лет. Для обычной пятиэтажки потребуется около 200 литров средства, что со всеми работами обойдется примерно в 60-70 тысяч, и этого должно хватить на два года. Михаил отметил, что альпинисты за один вызов по уборке козырьков от снега возьмут 30-40 тысяч.

Для нанесения средства на крышу нужно, чтобы в момент покрытия она была сухой и не ржавой. Покрыть достаточно 30-40 сантиметров от края, чтобы вода не задерживалась, стекала и не замерзала. Разработчик заверяет, что даже если через 10 минут после нанесения жидкости пойдет дождь, то она не смоется, так как хорошо держится на металле и других покрытиях.

Михаил Вохмянин планирует заявить разработку на конкурсе от фонда содействия инновациям «Старт», где размер гранта на исследование и разработки на первый год составляет 2 млн рублей. По итогам первого года он планирует открыть небольшое предприятие, выпускать и продавать инновационное средство. Его также можно применять для обработки металлических и других объектов, которые обмерзают, — железной дороги зимой, вагонов, опор ЛЭП и гидроэлектростанций. И состав не помешает работе, так как он наносится тонким слоем.