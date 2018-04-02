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Правительство предложило исключить монополию на рынке услуг железнодорожных перевозок
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Правительство предложило исключить монополию на рынке услуг железнодорожных перевозок 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект о новой модели организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок.
Соответствующее распоряжение за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина.
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что её целью является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях на принципах долгосрочности, комплексности и государственного тарифного регулирования.
Предлагаемый законопроектом механизм исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок и обеспечивает переход от регулирования пассажирских перевозок в соответствии с законодательством о естественных монополиях к госрегулированию с помощью заключения организационных договоров с сохранением регулирования услуг по использованию инфраструктуры.
Документ предусматривает разграничение ответственности в организации пригородных перевозок за субъектами Федерации и перевозок в дальнем следовании (на федеральном уровне), определение взаимодействия между организаторами и участниками рынка регулярных железнодорожных перевозок.
Новые правила помогут создать возможность формирования долгосрочных программ развития регулярных пассажирских перевозок, улучшить качество транспортного обслуживания населения и оптимизировать производственные технологии.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 22 марта.
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