Правительство предложило исключить монополию на рынке услуг железнодорожных перевозок

Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект о новой модели организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок.

Соответствующее распоряжение за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что её целью является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях на принципах долгосрочности, комплексности и государственного тарифного регулирования.

Предлагаемый законопроектом механизм исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок и обеспечивает переход от регулирования пассажирских перевозок в соответствии с законодательством о естественных монополиях к госрегулированию с помощью заключения организационных договоров с сохранением регулирования услуг по использованию инфраструктуры.

Документ предусматривает разграничение ответственности в организации пригородных перевозок за субъектами Федерации и перевозок в дальнем следовании (на федеральном уровне), определение взаимодействия между организаторами и участниками рынка регулярных железнодорожных перевозок.

Новые правила помогут создать возможность формирования долгосрочных программ развития регулярных пассажирских перевозок, улучшить качество транспортного обслуживания населения и оптимизировать производственные технологии.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 22 марта.