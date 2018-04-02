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Изменившаяся из-за болезни Варум вышла в свет
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Изменившаяся из-за болезни Варум вышла в свет 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Анжелика Варум и Леонид Агутин оказались в числе почетных гостей на юбилее Владимира Преснякова. Однако певица, быстро поздравив именинника, вскоре вернулась в постель.
На днях популярный исполнитель Владимир Пресняков отметил круглую дату. Артисту исполнилось 50 лет. В честь юбилея певец собрал самых близких друзей в одном из столичных ресторанов. Среди почетных гостей оказался его близкий друг, певец Леонид Агутин с супругой, популярной исполнительницей Анжеликой Варум.
Впрочем, на вечеринке артистка не задержалась. Как выяснилось, Анжелика заболела и, чтобы никого не заразить, предпочла удалиться. Об этом рассказала сама Варум на страничке в социальной сети Instagram. Певица призналась, что ее голос изменился из-за вируса, однако внешне Анжелика выглядела безукоризненно.
"Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне, из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе — моему лечащему врачу", — сообщила Варум.
Певица обратила внимание многочисленных поклонников на необычный букет, который супруги принесли в дар Владимиру Преснякову. «Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему получилось очень изысканно», — высказала свое мнение Анжелика.
Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях скорейшего выздоровления. «Красавица! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Совет Вам да любовь», «Красивые», «Анжелика, какая же Вы красавица! Во всех пониманиях этого слова. От Вас тепло и спокойствие исходит. Вы необыкновенная», «Самые красивые, искренние и обаятельные! Очень уважаю вас», — прокомментировали фото подписчики.
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