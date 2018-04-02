«Путешествие в космос» состоится в Богородском 

Мероприятие для детей района Богородское проведет районная библиотека №74.
Во втором отделении детской литературы библиотеки №74 в субботу, 7 апреля, состоится программа, посвященная предстоящему празднику — День космонавтики. Сотрудники библиотеки проведут в этот день познавательную программу о космосе. Школьники ознакомятся с биографиями летчиков-космонавтов, узнают о подготовке и проведении полета Ю. А. Гагарина, о новом роде войск воздушно-космической обороны.
Кроме того ребята примут участие в конкурсах и викторинах, посвященных Юрию Гагарину, армии России и ракетно-космическим войскам.
Все участники после подведения итогов конкурса будут награждены памятными подарками и дипломами.
Начало программы в 12 часов. Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, корп. 2.
Для участия в программе требуется предварительная запись по тел. : +7 (499) 168-63-33.