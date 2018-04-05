В Зеленоградске придумали, как помочь тем, кого уносит в открытое море

АиФ: последние новости

До лампочки. Как заставить УК и соседей сортировать мусор

На первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» проданы все билеты

Въезд транспорта на городское кладбище на Балтшоссе закроют на один день