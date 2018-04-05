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В Зеленоградске придумали, как помочь тем, кого уносит в открытое море
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В Зеленоградске придумали, как помочь тем, кого уносит в открытое море 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Зеленоградске придумали, как помочь тем, кого уносит в открытое море: между рядами бун специалисты ЖКХ при поддержке клуба зеленоградских дайверов натянули спасательный канат. «Канат с прикрепленными буями предназначен для борьбы с разрывными течениями на Балтийском море, когда внезапно возникшее течение может унести человека в открытое море. Он сможет ухватиться за натянутый канат, предотвратить затягивание в море и дождаться спасателей», — пишет администрация Зеленоградского городского округа. Специалисты будут следить за сохранностью каната в шторм и при сильных течениях. Если «устройство» будет работать, аналогичные канаты и буи будут установлены на протяжении всего пляжа в еленоградске.
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