Как украсить клумбу: 50 оригинальных идей 

Внешний вид сада во многом определяет клумба: чем оригинальнее ее оформление, тем интереснее выглядит весь участок. Мы предлагаем использовать для ее создания старые вещи, которые пылятся дома, необычные формы каркасов и освещение.
Клумба в старом автомобиле
Ржавеющий годами в гараже автомобиль станет эффектной арт-композицией на даче, если превратить его в клумбу.
Фото: Instagram decorator_doma54_
Чтобы создать автомобиль, полностью покрытый цветами, из него удаляют все содержимое. Грунт накладывают поверх кузова и закрепляют. Высаженные в него цветы покрывают машину красивым ковром.
Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram natalia_shtonda_
Фото: Instagram klumbi_khv Цветы также можно разместить под капотом и в багажнике, удалив все детали и покрыв кузов изнутри антикоррозийной краской. Днище при этом или удаляется совсем, или в нем просверливают дренажные отверстия. Это позволяет сохранить внешний облик автомобиля, если он дорог владельцу.
Цветы помещают и просто в салон машины. При этом нужно оставить руль и сидения (на них устанавливаются контейнеры с растениями), а окна опустить.
Фото: Instagram ba_bu_ly Фото: Instagram kirill.karloff
Фото: Instagram klumbi_khv Клумба в автомобильной покрышке
Клумбы в шинах были популярны в 90-е годы, но и сейчас этот прием может быть уместен в ландшафтном дизайне. Чтобы реализовать идею, шину предварительно очищают и покрывают эмалью или масляной краской. Стоит поиграть с цветом, размером и фактурой шин.
Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klymbi_khv Фото: Instagram cookhar777
Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klymbi_khv Фото: Instagram lkymbi_khv Шины используют для создания различных фигур, например героев мультфильмов.
Фото: Instagram klumbi_khv Вертикальная клумба
Необычно смотрится клумба в вертикальной плоскости. Это хорошая идея, если приходится оформлять маленькое пространство. Для такого вертикального озеленения можно использовать деревянный каркас с ячейками для цветов. Его несложно сделать своими руками из ящиков и досок.
Фото: Instagram intereslike
Фото: Instagram swiss_alem
Фото: Instagram ya_yana25
Также подойдет конструкция из камня.
Фото: Instagram _idei_dizainaikrasoti_
Бывают даже настенные клумбы. Каркас из дерева плотно набивают землей и ждут, пока цветы укоренятся (предпочтительно выбирать низкорослые растения). После этого конструкцию закрепляют на стене и поливают при помощи пульверизатора.
Фото: Instagram moi_dom_mechty
Плетеная клумба
Экологичный и легкий в реализации вариант основы для клумбы. Для ее создания используются замоченные в воде на сутки ивовые прутья.
Работы в саду начинают с того, что по периметру будущей клумбы вбивают колышки, а затем между ними пропускают прутья. Форма не обязательно должна быть круглой, так как ива — гибкий материал. Чем чаще буду стоять колышки, тем надежнее будет конструкция.
Чтобы после высыхания не образовывались щели, при плетении по прутьям постукивают молотком, уплотняя их.
Фото: Instagram tentiru_
Фото: Instagram tentiru
Фото: Instagram tentiru
Если не хочется плести каркас самостоятельно, можно сделать цветник из корзины. Для этого у корзины вырезают дно, укореняют ее и засыпают землей. Если обработать корзину антисептиком, такая клумба продержится пару лет.
Фото: Instagram vlada_azaliya
Вторая жизнь старых вещей
Практически любой предмет будет хорошо смотреться в качестве основы для клумбы. Единственное ограничение — устойчивость вещи к влаге.
За основу часто берут безнадежно устаревший велосипед. Его фиксируют и покрывают эмалью. Контейнеры с цветами располагают на руле и багажнике.
Фото: Instagram dankingram
А детский велосипед-клумба на лужайке перед домом сохранит воспоминания.
Фото: Instagram artobekty
Старая кровать также станет интересной основой под клумбу. Каркас или оставляют и выкладывают на него контейнеры с цветами, или убирают и засыпают освободившееся место землей.
Фото: Instagram 5.5elements
Отслужившая свое тележка тоже имеет шанс стать красивой клумбой. В днище тележки просверливают отверстия, а доски покрывают лаком, чтобы предотвратить гниение.
Фото: Instagram
Фото: Instagram etalon_mebel
Фото: Instagram garden.landscape.design
Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik
Фото: Instagram skazkileta
Колесо от телеги превращается в элемент дачного декора, если на нем закрепить горшки с цветами.
Фото: Instagram ideidlyadoma
Старую ванну чаще всего просто покрывают яркой эмалью, наполняют землей и высаживают в нее цветы.
Фото: Instagram klymbi_khv Или можно приложить немного фантазии и превратить ванну в очаровательную коровку.
Фото: Instagram artpaket
Обветшалая тумбочка или самодельный стеллаж станут отличной основной под клумбу. Растения сажают в ящиках, а сверху расставляют цветочные горшки. Для таких клумб лучше использовать стелющиеся растения — они красиво свисают по краям.
Фото: Instagram green_broom
Сделать необычную клумбу можно из старой бочки, разбив ее на секции.
Фото: Instagram gorodu_net Из ящиков и досок можно сделать клумбу-звездочку.
Фото: Instagram viliam_sad Старый пень на участке не обязательно выкорчевывать. Если вырезать сердцевину и засыпать ее землей, в нем можно выращивать цветы. Получится экологичная и интересная клумба.
Фото: Instagram td_domkom
Эффект разливающихся цветов
Детали решают все. Тележка, бочка, треснувший кувшин или декоративный тюбик краски сделают обычную клумбу как бы вытекающей из них и растекающейся по газону.
Фото: Instagram intereslike
Фото: Instagram intereslike
Фото: Instagram nadejda_bond1
Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik
Стилизованная клумба
А вот пример, где в клумбу оригинально вписан манекен.
Фото: Instagram
Клумба для творческих натур в виде палитры.
Фото: Instagram dacha_moia
Старая лодка с пробоинами на дне — готовая основа для клумбы. Остается только найти ей подходящее место в саду и засыпать землей.
Фото: Instagram
Освещение клумбы
Зачастую освещение может стать отличным способом декорации клумбы. Такая клумба особенно эффектно выглядит ночью. Для декорирования используются садовые фонари.
Фото: Instagram
Гирлянду тоже можно применить для освещения.
Фото: Instagram _idei_dizainaikrasoti
Не ограничивайте свою фантазию, и все получится!