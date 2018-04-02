Как украсить клумбу: 50 оригинальных идей

Внешний вид сада во многом определяет клумба: чем оригинальнее ее оформление, тем интереснее выглядит весь участок. Мы предлагаем использовать для ее создания старые вещи, которые пылятся дома, необычные формы каркасов и освещение.

Клумба в старом автомобиле

Ржавеющий годами в гараже автомобиль станет эффектной арт-композицией на даче, если превратить его в клумбу.

Фото: Instagram decorator_doma54_

Чтобы создать автомобиль, полностью покрытый цветами, из него удаляют все содержимое. Грунт накладывают поверх кузова и закрепляют. Высаженные в него цветы покрывают машину красивым ковром.

Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram natalia_shtonda_

Фото: Instagram klumbi_khv Цветы также можно разместить под капотом и в багажнике, удалив все детали и покрыв кузов изнутри антикоррозийной краской. Днище при этом или удаляется совсем, или в нем просверливают дренажные отверстия. Это позволяет сохранить внешний облик автомобиля, если он дорог владельцу.

Цветы помещают и просто в салон машины. При этом нужно оставить руль и сидения (на них устанавливаются контейнеры с растениями), а окна опустить.

Фото: Instagram ba_bu_ly Фото: Instagram kirill.karloff

Фото: Instagram klumbi_khv Клумба в автомобильной покрышке

Клумбы в шинах были популярны в 90-е годы, но и сейчас этот прием может быть уместен в ландшафтном дизайне. Чтобы реализовать идею, шину предварительно очищают и покрывают эмалью или масляной краской. Стоит поиграть с цветом, размером и фактурой шин.

Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klymbi_khv Фото: Instagram cookhar777

Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klumbi_khv Фото: Instagram klymbi_khv Фото: Instagram lkymbi_khv Шины используют для создания различных фигур, например героев мультфильмов.

Фото: Instagram klumbi_khv Вертикальная клумба

Необычно смотрится клумба в вертикальной плоскости. Это хорошая идея, если приходится оформлять маленькое пространство. Для такого вертикального озеленения можно использовать деревянный каркас с ячейками для цветов. Его несложно сделать своими руками из ящиков и досок.

Фото: Instagram intereslike

Фото: Instagram swiss_alem

Фото: Instagram ya_yana25

Также подойдет конструкция из камня.

Фото: Instagram _idei_dizainaikrasoti_

Бывают даже настенные клумбы. Каркас из дерева плотно набивают землей и ждут, пока цветы укоренятся (предпочтительно выбирать низкорослые растения). После этого конструкцию закрепляют на стене и поливают при помощи пульверизатора.

Фото: Instagram moi_dom_mechty

Плетеная клумба

Экологичный и легкий в реализации вариант основы для клумбы. Для ее создания используются замоченные в воде на сутки ивовые прутья.

Работы в саду начинают с того, что по периметру будущей клумбы вбивают колышки, а затем между ними пропускают прутья. Форма не обязательно должна быть круглой, так как ива — гибкий материал. Чем чаще буду стоять колышки, тем надежнее будет конструкция.

Чтобы после высыхания не образовывались щели, при плетении по прутьям постукивают молотком, уплотняя их.

Фото: Instagram tentiru_

Фото: Instagram tentiru

Фото: Instagram tentiru

Если не хочется плести каркас самостоятельно, можно сделать цветник из корзины. Для этого у корзины вырезают дно, укореняют ее и засыпают землей. Если обработать корзину антисептиком, такая клумба продержится пару лет.

Фото: Instagram vlada_azaliya

Вторая жизнь старых вещей

Практически любой предмет будет хорошо смотреться в качестве основы для клумбы. Единственное ограничение — устойчивость вещи к влаге.

За основу часто берут безнадежно устаревший велосипед. Его фиксируют и покрывают эмалью. Контейнеры с цветами располагают на руле и багажнике.

Фото: Instagram dankingram

А детский велосипед-клумба на лужайке перед домом сохранит воспоминания.

Фото: Instagram artobekty

Старая кровать также станет интересной основой под клумбу. Каркас или оставляют и выкладывают на него контейнеры с цветами, или убирают и засыпают освободившееся место землей.

Фото: Instagram 5.5elements

Отслужившая свое тележка тоже имеет шанс стать красивой клумбой. В днище тележки просверливают отверстия, а доски покрывают лаком, чтобы предотвратить гниение.

Фото: Instagram

Фото: Instagram etalon_mebel

Фото: Instagram garden.landscape.design

Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik

Фото: Instagram skazkileta

Колесо от телеги превращается в элемент дачного декора, если на нем закрепить горшки с цветами.

Фото: Instagram ideidlyadoma

Старую ванну чаще всего просто покрывают яркой эмалью, наполняют землей и высаживают в нее цветы.

Фото: Instagram klymbi_khv Или можно приложить немного фантазии и превратить ванну в очаровательную коровку.

Фото: Instagram artpaket

Обветшалая тумбочка или самодельный стеллаж станут отличной основной под клумбу. Растения сажают в ящиках, а сверху расставляют цветочные горшки. Для таких клумб лучше использовать стелющиеся растения — они красиво свисают по краям.

Фото: Instagram green_broom

Сделать необычную клумбу можно из старой бочки, разбив ее на секции.

Фото: Instagram gorodu_net Из ящиков и досок можно сделать клумбу-звездочку.

Фото: Instagram viliam_sad Старый пень на участке не обязательно выкорчевывать. Если вырезать сердцевину и засыпать ее землей, в нем можно выращивать цветы. Получится экологичная и интересная клумба.

Фото: Instagram td_domkom

Эффект разливающихся цветов

Детали решают все. Тележка, бочка, треснувший кувшин или декоративный тюбик краски сделают обычную клумбу как бы вытекающей из них и растекающейся по газону.

Фото: Instagram intereslike

Фото: Instagram intereslike

Фото: Instagram nadejda_bond1

Фото: Instagram netepichnyi_sadovnik

Стилизованная клумба

А вот пример, где в клумбу оригинально вписан манекен.

Фото: Instagram

Клумба для творческих натур в виде палитры.

Фото: Instagram dacha_moia

Старая лодка с пробоинами на дне — готовая основа для клумбы. Остается только найти ей подходящее место в саду и засыпать землей.

Фото: Instagram

Освещение клумбы

Зачастую освещение может стать отличным способом декорации клумбы. Такая клумба особенно эффектно выглядит ночью. Для декорирования используются садовые фонари.

Фото: Instagram

Гирлянду тоже можно применить для освещения.

Фото: Instagram _idei_dizainaikrasoti

Не ограничивайте свою фантазию, и все получится!