1 апреля в СЗАО стартовал месячник по благоустройству

Северо-Западном округе 1 апреля стартовал традиционный месячник по благоустройству. До 30 апреля на территории округа приведут в порядок жилые и нежилые здания: помоют и отремонтируют фасады и цоколи, водоотводящие лотки, входные двери, лестницы, козырьки, освещение в подъездах.

Во дворах очистят порядка 850 га газонов, отремонтируют детские, спортивные и контейнерные площадки, покрасят и приведут в надлежащий вид газонные ограждения и урны. Уберут также территории парков и скверов. А в рамках программы «Миллион деревьев» в округе запланирована посадка 200 деревьев и 18 тысяч кустарников. К слову, кустарников больше всего планируется высадить в районах Куркино и Северное Тушино. Помочь сотрудникам коммунальных служб смогут все желающие. 14 и 21 апреля состоятся общегородские субботники.

Кстати, по традиции с месячником в округе стартует фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нём надо прийти на субботник в своём районе и запечатлеть самый яркий и удачный момент своего труда. Чем больше креативных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фото необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или «ВКонтакте» по 30 апреля включительно, обязательно обозначив их хэштегом #чистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018 и указав свой район. На фотографиях или видео может быть один человек или группа людей. Победители будут объявлены в начале мая.