Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в сезон паводков

"В сетевых компаниях созданы специальные паводковые комиссии, разработаны планы мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса, утвержден перечень объектов, угроза подтопления или подтопление которых наблюдались за последние три года, а также которые находятся в зонах повышенного риска в паводковый период", — приводит слова главы ведомства Леонида Неганова пресс-служба.

Как отмечают в министерстве, газоснабжающие организации усилили контроль над участками газопроводов, где ранее имелись случаи пучения грунтов, и за участками, на которых предполагается высокий уровень паводковых вод, особое внимание уделено состоянию газопроводов вблизи переходов через реки и овраги. К работе в условиях паводка подготовлены механизмы, транспорт и инструменты.