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Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в сезон паводков
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Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в сезон паводков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Энергетики Московской области будут работать в усиленном режиме из-за приближения паводков, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
"В сетевых компаниях созданы специальные паводковые комиссии, разработаны планы мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса, утвержден перечень объектов, угроза подтопления или подтопление которых наблюдались за последние три года, а также которые находятся в зонах повышенного риска в паводковый период", — приводит слова главы ведомства Леонида Неганова пресс-служба.
Как отмечают в министерстве, газоснабжающие организации усилили контроль над участками газопроводов, где ранее имелись случаи пучения грунтов, и за участками, на которых предполагается высокий уровень паводковых вод, особое внимание уделено состоянию газопроводов вблизи переходов через реки и овраги. К работе в условиях паводка подготовлены механизмы, транспорт и инструменты.
"Для ликвидации возможных последствий подтоплений в оперативной готовности находятся 786 аварийных бригад в составе 3500 человек, укомплектованных специальной техникой и оборудованием. В течение всего паводкового периода энергетики будут работать в тесном взаимодействии с местными государственными органами, структурами МЧС, паводковыми комиссиями Московской области", — добавили в ведомстве.
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