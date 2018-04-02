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В Ярославле выпустили путеводитель для тех, кто не любит путеводители
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В Ярославле выпустили путеводитель для тех, кто не любит путеводители 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле вышла новая книга о городе «Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители». Книгу представляют ярославские авторы — Дмитрий Полознев, Николай Кокорнов и Наталия Кокорнова (она иллюстрировала издание).
— Путеводитель ведет по местам, лаконично их обозначает и описывает. При этом не перечисляет факты, а передает настроение, — объясняют авторы.
Там все знаковые фигуры ярославской истории и мифологии — от поединка Ярослава Мудрого с медведем до ярославской «Чайки» Валентины Терешковой. Авторские интерпретации городских пространств, рисованные иллюстрации, ручная работа.
В полном смысле путеводителем по городу книгу не назовёшь, это скорее эссе с замечательными иллюстрациями.
На это указывают и авторы.
— Путеводитель рассчитан на тех, кто хочет сделать недорогой памятный сувенир гостю Ярославля, — говорит Дмитрий Полознев.
Автор рисунков — Наталья Кокорнова
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