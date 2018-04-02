Ещё
Таинственное захоронение XVIII века обнаружили в центре Тулы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Таинственное захоронение XVIII века обнаружили в центре Тулы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Останки людей в гробах, а также фрагмент древней церкви нашли на Крестовоздвиженской площади в Туле.
В историческом центре Тулы найдено порядка тридцати гробов с останками горожан. Захоронение было сделано в XVIII веке, сообщает агентство «Тульские новости».
По одной из версий, которую озвучили археологи, умершие стали жертвами чумы, свирепствовавшей в Туле в 1770-х годах.
Сейчас специалисты продолжают раскопки на Крестовоздвиженской площади, а останки передали антропологам, которые смогут точно установить, от чего умерли эти люди, а также их социальный статус.
Примечателен тот факт, что деревянные гробы быстро истлевают, однако эти, выполненные цельных стволов дуба в виде так называемых колод, очень хорошо сохранились, что видно на кадрах с места работ.
Отмечается, что после окончания исследований, останки горожан будут перезахоронены по православному обряду.
Рядом с захоронениями ученые также обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века.
ТК «Звезда»: последние новости
В Индии пропал российский турист Сбежавшая из цирка обезьяна патрулирует улицы Краснодара: видео Торговое представительство РФ в Лондоне может быть закрыто из-за «дела Скрипаля» - СМИ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться192
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому109
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки39
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение