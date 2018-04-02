Москва обеспечит радиосвязь для оперативных служб города во время Чемпионата мира по футболу 2018

Для устройств экстренных служб оператором, по запросу города, был установлен приоритет в сети LTE 450 и выделен ресурс, позволявший сотрудникам, обеспечивавшим безопасность на матче, оставаться на связи в любой ситуации, даже в случае ЧП или перегрузки мобильных сетей.

Александр Горбатько. «Устройства с LTE-450 позволяют обмениваться видеоданными, что значительно упрощает взаимодействие с оперативным штабом при работе в местах массового скопления людей. Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы

Особенность сети LTE — это возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей и закреплять за ними выделенный ресурс, не ущемляя других абонентов. Абонентские устройства в этом диапазоне могут работать в режиме рации (Push-To-Talk) и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками. А для обеспечения устойчивого покрытия нужно минимальное число базовых станций. Стандарт также позволяет подключать повышенный уровень защиты, в том числе E2E-шифрование и sim-карты с поддержкой криптозащиты. При включении абонентского устройства осуществляется идентификация пользователя.

Профессиональная мобильная радиосвязь (ПМР) на базе технологии LTE 450 предоставлена оператором мобильной связи Tele2