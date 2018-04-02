Ещё
Пользователи TamTam в ОАЭ столкнулись с ограничениями в работе мессенджера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи TamTam в ОАЭ столкнулись с ограничениями в работе мессенджера 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пользователи мессенджера TamTam, разработанного холдингом Mail.Ru Group, столкнулись с проблемами в работе приложения на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Для пользователей были заблокированы функции аудио— и видео-звонков, свидетельствуют отзывы в магазинах Google Play и App Store и подтверждение в компании.
Соответствующие отзывы появились в марте 2018 года: пользователи начали жаловаться на то, что при попытке дозвониться до других пользователей приложение показывает «невозможность соединения». При этом остальные функции мессенджера работают исправно.
Согласно данным аналитического агентства App Annie, TamTam на территории ОАЭ приобрел популярность в феврале этого года — на протяжении этого периода мессенджер входил в топ-20 приложений магазинов Google Play и App Store. После появившихся ограничений, популярность мессенджера немного снизилась. Так, по состоянию на 1 апреля TamTam занимает 66 место в разделе «Связь» Google Play и 102 место в «Социальных сетях» App Store.
В пресс-службе Mail.Ru Group подтвердили ТАСС наличие ограничений в работе мессенджера. «Блокировка любого социального сервиса — это всегда прежде всего удар по пользователям. За короткое время пользователи TamTam в Эмиратах уже привыкли общаться в нем со своими близкими и родными. Каждый день мы получаем много отзывов с просьбой решить эту проблему и в данный момент работаем над этим», — рассказал представитель Mail.ru Group.
Как отметили в Mail.Ru Group, пользователи на территории ОАЭ продолжают общаться в TamTam и «находят способы созваниваться со своими друзьями», несмотря на блокировку аудио— и видео-звонков.
ТАСС: последние новости
Первый зампред правительства Кабардино-Балкарии стал мэром столицы республики МИД РФ: глобальный договор о миграции не должен иметь юридически обязывающей силы Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США56
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию47
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки189
Трамп предложил Путину встретиться261
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение