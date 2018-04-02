Пользователи TamTam в ОАЭ столкнулись с ограничениями в работе мессенджера

Соответствующие отзывы появились в марте 2018 года: пользователи начали жаловаться на то, что при попытке дозвониться до других пользователей приложение показывает «невозможность соединения». При этом остальные функции мессенджера работают исправно.

Согласно данным аналитического агентства App Annie, TamTam на территории ОАЭ приобрел популярность в феврале этого года — на протяжении этого периода мессенджер входил в топ-20 приложений магазинов Google Play и App Store. После появившихся ограничений, популярность мессенджера немного снизилась. Так, по состоянию на 1 апреля TamTam занимает 66 место в разделе «Связь» Google Play и 102 место в «Социальных сетях» App Store.

В пресс-службе Mail.Ru Group подтвердили ТАСС наличие ограничений в работе мессенджера. «Блокировка любого социального сервиса — это всегда прежде всего удар по пользователям. За короткое время пользователи TamTam в Эмиратах уже привыкли общаться в нем со своими близкими и родными. Каждый день мы получаем много отзывов с просьбой решить эту проблему и в данный момент работаем над этим», — рассказал представитель Mail.ru Group.

Как отметили в Mail.Ru Group, пользователи на территории ОАЭ продолжают общаться в TamTam и «находят способы созваниваться со своими друзьями», несмотря на блокировку аудио— и видео-звонков.