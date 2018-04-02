Нападение на известного журналиста произошло под Иркутском

1 апреля на одном из региональных информационных порталов появилась новость о жестоком избиении известного журналиста. Информация, смахивающая на первоапрельский розыгрыш, оказалась правдой. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области подтвердили факт нападения, по которому возбуждено уголовное дело.

Шелеховского журналиста, директора интернет-канала «Шелехов News» Виталия Шахназарова избили двое неизвестных. Пострадавший утверждает, что нападение было совершено из-за его профессиональной деятельности, так как преступники кричали: «Бей этого журналюгу недоделанного». По мнению Шахназарова причинами нападения могут быть происки конкурентов или действия недоброжелателей с целью помешать снимать новый скандальный фильм. Разобраться в происшествии, найти истинные причины и виновников преступления предстоит органам полиции.