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Несколько домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии
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Несколько домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вернуть воду в три дома по улице Станционная обещают во второй половине дня.
Водоснабжение трех домов по улице Станционной, №19, 21 и 26, было прервано в результате повреждения магистрального трубопровода. По данным пресс-центра администрации, отключение произошло сегодня ночью.
По словам начальника городского управления жилищного хозяйства Евгения Перова, к домам, временно оставшимся без водоснабжения, с утра организован подвоз воды. Также ведется восстановление поврежденного участка трубопровода.
Специалисты АО «ПКС-Водоканал» планируют завершить работы во второй половине дня, после чего водоснабжение будет восстановлено.
По материалам: ptzgovorit.ru
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