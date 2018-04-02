Несколько домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Вернуть воду в три дома по улице Станционная обещают во второй половине дня.

Водоснабжение трех домов по улице Станционной, №19, 21 и 26, было прервано в результате повреждения магистрального трубопровода. По данным пресс-центра администрации, отключение произошло сегодня ночью.

По словам начальника городского управления жилищного хозяйства Евгения Перова, к домам, временно оставшимся без водоснабжения, с утра организован подвоз воды. Также ведется восстановление поврежденного участка трубопровода.

Специалисты АО «ПКС-Водоканал» планируют завершить работы во второй половине дня, после чего водоснабжение будет восстановлено.