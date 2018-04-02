Бизнес-зоны в парках и скверах могут появиться в Вологде

Такое предложение внесли предприниматели. Четыре направления развития города — экономика, ЖКХ, социальная сфера и градостроительство — обсудили представители делового сообщества с Мэром города Сергеем Воропановым . Состоялась встреча в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида».

Вопросы Мэру задавали члены Клуба деловых людей, «Опоры России» и Клуба делового общения. Ключевая тема — концепция развития областной столицы.

«Для стабильного развития городу необходима крепкая налогооблагаемая база — доходные источники. Основная задача — сбалансировать бюджет, сокращая расходы. Это касается всех сфер жизни, начиная с затрат на содержание аппарата Администрации. В частности, у меня стало на два заместителя меньше», — отметил Мэр города Сергей Воропанов.

Помогают экономить бюджет и инвесторы, которые выкупают участки с расселенными домами под дальнейшую застройку, а также реставрируют исторические здания Вологды . Благодаря работе предприятий, которые держат курс на модернизацию и отчисляют налоги, развивается и городская экономика. Оборот в прошлом году вырос на 7%.

Уделили внимание предприниматели развитию спорта, вопросам градостроительства, ЖКХ и благоустройства, а также перспективам развития бизнеса в городе. Так, участники встречи попросили рассмотреть возможность разработать карты для организации торговли и развлечений в городских парках и скверах. Чтобы обозначить конкретные варианты ведения бизнеса на общественных территориях. Это вопрос предстоит проработать в дальнейшем.

Предприниматели уверены, необходимо совместно с властями выстраивать работу по развитию экономики. На основе опыта других регионов представители бизнеса разработали ряд предложений для улучшения инвестклимата.

«Хочется настроить диалог бизнеса и власти, потому что это две стороны, которым нужно слышать друг друга. Есть много вопросов регионального и федерального значения, которые связаны с инвестклиматом и ведением бизнеса», — рассказал председатель «Клуба делового общения» Андрей Сивков

Так, бизнесмены предлагают рассмотреть возможность отменить налог на движимое имущество, который появился в 2018 году и может стать весомым финансовым грузом для предприятий. Мэр Вологды Сергей Воропанов приняли участие в обсуждении этого вопроса. Документ будет направлен в Правительство области.

«Общаясь лично, мы обсудили то, что волнует нас, не только как предпринимателей, но и жителей Вологды. Все заинтересованы, чтобы жизнь в городе была комфортной», — отметил заместитель председателя правления Клуба деловых людей Федор Суханов.

Подобные встречи продолжатся и в будущем. Члены Клуба деловых людей регулярно организовывают подобные обсуждения, различные дискуссионные площадки, чтобы каждый мог обозначить свою позицию в решении проблемных вопросов и участвовать в развитии города.