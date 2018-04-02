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Пятигорские активисты проводят флэшмоб «Белая Ромашка»
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Пятигорские активисты проводят флэшмоб «Белая Ромашка» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пятигорская молодёжь устраивает флэшмоб «Белая Ромашка» 6 апреля в 12:00, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме туберкулёза, сообщает STAV.AIF.RU администрация Пятигорска.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер и Пятигорский медколледж поддержат начинания молодых активистов.
Благотворительная «Белая Ромашка» проводится с 1908 года. Её участники помогают собирать средства для помощи больным туберкулёзом, привлекают внимание к существующей общественной проблеме, приглашают своевременно пройти медицинское обследование.
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