Студенты Академии гражданской защиты проходят практику в защитных сооружениях гражданской обороны столицы

Будущие специалисты в области инженерной защиты на месте осваивают санитарно-технические характеристики защиток, знакомятся с инженерным оборудованием их основных и вспомогательных помещений.

Учебно-практические занятия по гражданской обороне организованы базе Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы ». Такое взаимодействие предприятия с кафедрой «Инженерная защита населения и территории» ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России » стало традиционным. Ежегодно студенты инженерного и гуманитарного факультетов АГЗ МЧС России посещают защитные сооружения столицы.

Выездное практическое занятие помогает будущим специалистам разобраться в вопросах размещения и планирования защитных сооружений, специального оборудования, его хранения и эксплуатации, а также сопровождающей документации, — пояснил преподаватель АГЗ МЧС России Николай Могильниченко.

На протяжении четырех месяцев практику в защитных сооружениях Москвы пройдут около двухсот слушателей академии.