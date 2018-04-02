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Студенты Академии гражданской защиты проходят практику в защитных сооружениях гражданской обороны столицы
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Студенты Академии гражданской защиты проходят практику в защитных сооружениях гражданской обороны столицы 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Будущие специалисты в области инженерной защиты на месте осваивают санитарно-технические характеристики защиток, знакомятся с инженерным оборудованием их основных и вспомогательных помещений.
Учебно-практические занятия по гражданской обороне организованы базе Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы». Такое взаимодействие предприятия с кафедрой «Инженерная защита населения и территории» ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» стало традиционным. Ежегодно студенты инженерного и гуманитарного факультетов АГЗ МЧС России посещают защитные сооружения столицы.
Выездное практическое занятие помогает будущим специалистам разобраться в вопросах размещения и планирования защитных сооружений, специального оборудования, его хранения и эксплуатации, а также сопровождающей документации, — пояснил преподаватель АГЗ МЧС России Николай Могильниченко.
На протяжении четырех месяцев практику в защитных сооружениях Москвы пройдут около двухсот слушателей академии.
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