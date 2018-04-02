Метшин пожаловался на дорогое содержание ливневок 

Прочистка сетей ливневой канализации Казани в этом году обойдется бюджету Татарстана в 50 миллионов рублей, сообщил в ходе делового понедельника, 2 апреля глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Прочистка ливневок в прошлые годы, по словам Куляжева, показала свою эффективность. В порядок привели 60 процентов канализационной сети, что позволило избежать затопления на Декабристов, Восстания и Технической. Кроме того, проще ситуация была на проспекте Универсиады и Ямашева, добавляет глава комитета. Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, отметил, что работа по очистке «ливневок» будет вестись в условиях низкого финансирования. По словам мэра, денег не хватает в связи с тем, что канализационная сеть, требующая очистки, постоянно расширяется — за счет присоединения новых объектов, ранее бесхозных. Тем не менее, администрация выполнит поставленные задачи. «Работу нужно выполнять в том объеме денежных средств, которые на сегодняшний день у нас имеются. Будем побеждать теми силами, которые у нас есть», — резюмировал Ильсур Метшин.