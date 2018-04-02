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На «Активном гражданине» стартовало обсуждение благоустройства территории возле Главной выставки страны
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На «Активном гражданине» стартовало обсуждение благоустройства территории возле Главной выставки страны 

Управа Останкинского района 38 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Москвичи обсудят в системе электронных референдумов «Активный гражданин» проект благоустройства территории возле главного входа на ВДНХ, включающей в себя 1-й и 2-й Поперечный, Продольный и Останкинский проезды; работы запланированы на текущий год.
Отмечается, что в зоне работ планируется обустройство сети наземных пешеходных переходов, расширение пешеходно-прогулочных зон, создание площадок для кратковременного отдыха, установка уличного освещения и высадка деревьев и кустарников. Отдельное внимание будет уделено созданию парковочных мест.
Голосование «Территория у входа на ВДНХ: новый облик привычных улиц» доступно по ссылке. Участникам предлагается ответить на вопрос «Вы поддерживаете предложенный проект благоустройства территории у главного входа на ВДНХ?» и выбрать один из трех вариантов «Да, поддерживаю предложенный проект», «Нет, пусть остается как сейчас» и «Это должны решать специалисты». (иб)
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