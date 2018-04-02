Москвичам предложили оценить проекты благоустройства зеленых зон

Москвичи смогут оценить проекты благоустройства более 50 зеленых зон и историко-культурных мест столицы. Соответствующие голосования стартовали в проекте «Активный гражданин».

Чтобы принять участие в территориальных голосованиях, нужно указать в профиле свой адрес регистрации или проживания.

К примеру, в Парк Горького могут открыть дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта. Он будет представлять из себя прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками.

Масштабные работы пройдут и на площади у главного входа ВДНХ. Там планируется заменить покрытие, разбить газоны и клумбы, высадить деревья и кустарники. Для удобства горожан установят павильоны и навесы, выделят парковочные места.

В районе Кадашевской слободы на Якиманке хотят обустроить автомобильные проезды и парковки, отремонтировать детскую игровую площадку, а также восстановить исторический проход к храму Воскресения Христова.

Благоустройство также ждет парк имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе. Там создадут сад ароматов площадью 900 квадратных метров из подсвеченных квадратных клумб с благоухающими целебными травами.

План реконструкции парка «Вагоноремонт» в Дмитровском районе предусматривает расширение зоны отдыха с оборудованием беседки, кафе, спортивной зоны с тренажерами, теннисными и шахматными столами, а также площадкой для игры в городки.

Работы пройдут в парке в пойме реки Битцы на территории Северного Бутова. В частности, там возведут амфитеатр на естественном склоне.

В Зеленограде благоустроят прибрежную зону парка Победы. Предстоит отремонтировать каскадный фонтан, а на пруду возведут понтон с танцевальной площадкой.