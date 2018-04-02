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Москвичам предложили оценить проекты благоустройства зеленых зон
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Москвичам предложили оценить проекты благоустройства зеленых зон 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москвичи смогут оценить проекты благоустройства более 50 зеленых зон и историко-культурных мест столицы. Соответствующие голосования стартовали в проекте «Активный гражданин».
Чтобы принять участие в территориальных голосованиях, нужно указать в профиле свой адрес регистрации или проживания.
К примеру, в Парк Горького могут открыть дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта. Он будет представлять из себя прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками.
Масштабные работы пройдут и на площади у главного входа ВДНХ. Там планируется заменить покрытие, разбить газоны и клумбы, высадить деревья и кустарники. Для удобства горожан установят павильоны и навесы, выделят парковочные места.
В районе Кадашевской слободы на Якиманке хотят обустроить автомобильные проезды и парковки, отремонтировать детскую игровую площадку, а также восстановить исторический проход к храму Воскресения Христова.
Благоустройство также ждет парк имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе. Там создадут сад ароматов площадью 900 квадратных метров из подсвеченных квадратных клумб с благоухающими целебными травами.
План реконструкции парка «Вагоноремонт» в Дмитровском районе предусматривает расширение зоны отдыха с оборудованием беседки, кафе, спортивной зоны с тренажерами, теннисными и шахматными столами, а также площадкой для игры в городки.
Работы пройдут в парке в пойме реки Битцы на территории Северного Бутова. В частности, там возведут амфитеатр на естественном склоне.
В Зеленограде благоустроят прибрежную зону парка Победы. Предстоит отремонтировать каскадный фонтан, а на пруду возведут понтон с танцевальной площадкой.
Ранее сообщалось, что этой весной на реконструированных в прошлом году улицах Москвы высадят порядка 140 тысяч кустарников. Вдоль улиц предстоит посадить спирею, багряник, боярышник, барбарис и кизильник.
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