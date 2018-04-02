Ещё
На GitHub опубликовано краткое пособие по взлому сетей Wi-Fi
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На GitHub опубликовано краткое пособие по взлому сетей Wi-Fi 

Anti-Malware.ru 36 минут назад
Участник сообщества GitHub brannondorsey опубликовал краткое пособие, в котором рассматривается способ взлома сетей Wi-Fi, которые защищены слабыми паролями. Автор утверждает, что опубликованная информация поможет пользователям проверить безопасность собственных сетей.
Описанная brannondorsey атака полностью пассивна, поэтому невозможно определить, что вы именно взламываете пароль, а не просто используете его для подключения. Также эксперт для ускорения процесса предлагает дополнительную атаку деаутентификации, описанную в конце опубликованного материала.
Специалист призывает использовать его руководство исключительно в ознакомительных целях, либо же ля проверки безопасности собственных сетей. За любое незаконное использование его метода автор не готов отвечать.
Напомним, что в прошлом году стало известно об эксплойте KRACK, который использует уязвимости в безопасности Wi-Fi и может позволить злоумышленникам перехватить трафик между компьютерами и точками доступа.
Эксплойт использует несколько уязвимостей в протоколе безопасности WPA2, являющимся популярной схемой аутентификации, используемой для защиты личных и корпоративных сетей Wi-Fi.
Позже эксперты опубликовали инструмент, осуществляющий проверку, уязвима ли та или иная точка доступа Wi-Fi для эксплойта KRACK.
Anti-Malware.ru: последние новости
ИГИЛ создала MuslimCrypt — инструмент для передачи скрытых сообщений Программный баг стал причиной крупнейшего сбоя телефонной связи в США Роскомнадзор будет блокировать сайты, порочащие честь и достойнство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве11
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России455
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля104
Россия испытала новую противоракету287
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»350
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение