На GitHub опубликовано краткое пособие по взлому сетей Wi-Fi

Участник сообщества GitHub brannondorsey опубликовал краткое пособие, в котором рассматривается способ взлома сетей Wi-Fi, которые защищены слабыми паролями. Автор утверждает, что опубликованная информация поможет пользователям проверить безопасность собственных сетей.

Описанная brannondorsey атака полностью пассивна, поэтому невозможно определить, что вы именно взламываете пароль, а не просто используете его для подключения. Также эксперт для ускорения процесса предлагает дополнительную атаку деаутентификации, описанную в конце опубликованного материала.

Специалист призывает использовать его руководство исключительно в ознакомительных целях, либо же ля проверки безопасности собственных сетей. За любое незаконное использование его метода автор не готов отвечать.

Напомним, что в прошлом году стало известно об эксплойте KRACK, который использует уязвимости в безопасности Wi-Fi и может позволить злоумышленникам перехватить трафик между компьютерами и точками доступа.

Эксплойт использует несколько уязвимостей в протоколе безопасности WPA2, являющимся популярной схемой аутентификации, используемой для защиты личных и корпоративных сетей Wi-Fi.

Позже эксперты опубликовали инструмент, осуществляющий проверку, уязвима ли та или иная точка доступа Wi-Fi для эксплойта KRACK.