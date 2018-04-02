Более тонны потенциально опасных продуктов выявлено на оптовых базах г. Н. Новгорода 

фото pixabay.comБолее тонны потенциально опасных продуктов выявлено на оптовых базах г. Н. НовгородаПрокурорами Ленинского и Канавинского районов г. Н. Новгорода с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл и территориальных подразделений ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области проведены проверки оптово-розничных предприятий г. Н. Новгорода на предмет реализации в них продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. По данным Прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки выявлено более тонны плодовоовощной продукции без маркировки этикетками с указанием страны происхождения.
Данная продукция была уничтожена.
В связи с выявленными нарушениями руководителям организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении, а также инициировано возбуждение территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.43 КоАП РФ.