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Олег Сорокин содержится в СИЗО с нарушениями
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Олег Сорокин содержится в СИЗО с нарушениями 

Vgoroden.ru 36 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В следственном изоляторе № 2 в поселке Дружный Кстовского района, где в настоящий момент содержится экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, прокуратура выявила ряд нарушений. Там не соблюдаются требования законов о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Кроме того, по результатам проверки были выявлены случаи нарушения сроков содержания под стражей заключенных, а также правил охраны и пожарной безопасности. В некоторых случаях заключенные были направлены в места отбывания наказания с опозданием.
В трех камерах сборного отделения и в четырех душевых необходимо провести капитальные и косметические ремонтные работы. Помещения камер, где содержатся арестанты, требуют ремонта пола и замены сантехники. В нескольких камерах прокуратура выявила отсутствие радиодинамиков, а также зеркал и другого инвентаря. В части помещений выведены из строя средства контроля: объектив одной из камер видеонаблюдения оказался закрашен, а другой — заклеен бумагой.
Начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области прокуратура внесла представление о необходимости устранить все выявленные нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц.
Напомним, кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня.
Фото: politkuhnya.com
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