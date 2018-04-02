Олег Сорокин содержится в СИЗО с нарушениями

следственном изоляторе № 2 в поселке Дружный Кстовского района, где в настоящий момент содержится экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин прокуратура выявила ряд нарушений. Там не соблюдаются требования законов о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Кроме того, по результатам проверки были выявлены случаи нарушения сроков содержания под стражей заключенных, а также правил охраны и пожарной безопасности. В некоторых случаях заключенные были направлены в места отбывания наказания с опозданием.

В трех камерах сборного отделения и в четырех душевых необходимо провести капитальные и косметические ремонтные работы. Помещения камер, где содержатся арестанты, требуют ремонта пола и замены сантехники. В нескольких камерах прокуратура выявила отсутствие радиодинамиков, а также зеркал и другого инвентаря. В части помещений выведены из строя средства контроля: объектив одной из камер видеонаблюдения оказался закрашен, а другой — заклеен бумагой.

Начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области прокуратура внесла представление о необходимости устранить все выявленные нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц.

Напомним, кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня.

Фото: politkuhnya.com