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Стивидоры должны взаимодействовать с ОАО РЖД в рамках типовых договоров
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Стивидоры должны взаимодействовать с ОАО РЖД в рамках типовых договоров 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Предложения рабочей группы АМТП и проект типового договора в настоящее время находятся на рассмотрении Минтранса. Рабочая группа была создана для выработки консолидированной позиции по условиям взаимодействия. В результате сторонам удалось приблизиться к общей позиции по основным вопросам.
Однако остались некоторые разногласия между представителями стивидорных компаний и ОАО «РЖД». Они касаются нюансов регулирования особенностей взаимодействия в зависимости от того, каким локомотивом происходит обслуживание железнодорожных путей необщего пользования и кому эти пути принадлежат, а также в какой момент времени наступает ответственность сторон.
С момента вступления в силу Федерального закона № 177-ФЗ от 01.11.2017 г. «О внесении изменений в ФЗ „О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ совместная рабочая группа продолжает свою работу по разработке типовой формы договора под непосредственным руководством Минтранса России по настоящее время.
Свою позицию в Росморречлоте, по словам Н. Жихаревой, сформировали. Окончательное решение остается за Минтрансом России, который должен рассудить, в какой форме должны быть приняты окончательные формулировки в типовых договоров.
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