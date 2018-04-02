Стивидоры должны взаимодействовать с ОАО РЖД в рамках типовых договоров

Предложения рабочей группы АМТП и проект типового договора в настоящее время находятся на рассмотрении Минтранса . Рабочая группа была создана для выработки консолидированной позиции по условиям взаимодействия. В результате сторонам удалось приблизиться к общей позиции по основным вопросам.

Однако остались некоторые разногласия между представителями стивидорных компаний и ОАО «РЖД» . Они касаются нюансов регулирования особенностей взаимодействия в зависимости от того, каким локомотивом происходит обслуживание железнодорожных путей необщего пользования и кому эти пути принадлежат, а также в какой момент времени наступает ответственность сторон.

С момента вступления в силу Федерального закона № 177-ФЗ от 01.11.2017 г. «О внесении изменений в ФЗ „О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ совместная рабочая группа продолжает свою работу по разработке типовой формы договора под непосредственным руководством Минтранса России по настоящее время.

Свою позицию в Росморречлоте, по словам Н. Жихаревой, сформировали. Окончательное решение остается за Минтрансом России, который должен рассудить, в какой форме должны быть приняты окончательные формулировки в типовых договоров.