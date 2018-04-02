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Активные граждане выбрали названия для линий московского метро
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Активные граждане выбрали названия для линий московского метро 

Коньково 41 минуту назад
Фото: Коньково
Первоначальный вариант названий (Замоскворецкая, Таганско-Краснопресненская и т. д.) набрал 44,01% голосов — так отвечали преимущественно люди старше 35 лет, а идею ввести цветовые обозначения (серая, оранжевая, фиолетовая и т. д.) поддержали 40,55% человек, чаще всего этот ответ выбирали женщины и активные граждане до 34 лет.
Всего 8,96% проголосовавших отметили, что удобнее было бы обозначать ветки по номерам (первая, вторая, третья и т. д.). Такой вариант выбирали, в основном, мужчины.
Напомним, что на голосование в проекте «Активный гражданин» было вынесено предложение упростить обозначения линий на схемах метрополитена и в аудио-сообщениях в вагонах метро — называть их по цветам или порядковому номеру. С небольшим перевесом в 3,5% горожане решили оставить привычные названия веток, для того чтобы избежать возможной путаницы.
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