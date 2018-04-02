Развитие новых производств в ТОР Пикалево позволит создать до 2 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Статус территории опережающего развития (ТОР), присвоенный моногороду Пикалево Ленинградской области , поможет создать до 2 тыс. рабочих мест на предприятиях, не связанных с градообразующей деятельностью, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов . Общая численность населения Пикалева составляет около 20,5 тыс. человек, из них примерно половина относится к трудоспособному населению.

В городе, который долгое время специализировался на цветной металлургии, химической промышленности и производстве строительных материалов, будут развивать легкую промышленность, сельское хозяйство и другие сферы. «Ожидаемый эффект от создания ТОР — это прежде всего новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий. Планируется создать более 1900 рабочих мест. Новые предприятия позволят также привлечь до 19 млрд рублей инвестиций в среднесрочной перспективе, что также будет способствовать социально-экономическому развитию моногорода», — рассказал Ялов ТАСС.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что создание территории опережающего развития в Пикалеве позволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность. Он уже подписал рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В Пикалеве предполагается развитие тепличного комплекса по производству овощных культур, создание производства форменной одежды, швейного производства, фабрики по выпуску обоев, запуск производства изделий для компании IKEA , создание производства по добыче песка, рассказали в пресс-службе областного правительства.

От овощей до форменной одежды

В Пикалеве создается индустриальный парк, объекты которого будут вводиться поочередно. Ввод в эксплуатацию первой очереди (три производственных здания) ожидается до конца второго квартала 2018 года, сообщил Ялов. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы первой очереди проекта: начало производственной деятельности резидентов ожидается во второй половине 2018 года. Здания первой очереди по плану займут предприятия швейной индустрии.

Как рассказал Ялов, в числе потенциальных резидентов ТОР Пикалево ООО «Тепличный комплекс Пикалевский» (входит в Агропромышленный холдинг «ЭКО Культура») с проектом строительства тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте", ООО «Круглый год», который планирует создать к 2020 году вторую очередь проекта «Строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей» (первая очередь запущена в 2014 году).

В рамках инвестиционного форума «Сочи-2016» правительством Ленинградской области подписано также соглашение с крупной компанией по производству форменной одежды "БТК Групп" о реализации инвестиционного проекта «БТК Пикалево».

Звенья технологической цепочки

Индустриальный город Пикалево расположен в Бокситогорском районе на юго-востоке Ленинградской области, в 244 км от Санкт-Петербурга. Через него проходит автодорога Вологда — Новая Ладога и железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Волховстрой — Вологда.

Специфика Пикалева состоит в том, что его экономика изначально была монопрофильной. Она представлена тремя градообразующими предприятиями, которые связаны технологически и имеют единую логистическую инфраструктуру. Завод «БазэлЦемент-Пикалево» (вошел в состав холдинга «БазэлЦемент» в 2008 году) производит глинозем, гидрат алюминия и известняк. Его продукция поставляется производителю стройматериалов — АО «Пикалевский цемент» Евроцемент груп ) и ЗАО «Пикалёвская сода» ("Метахим"), которое занимается производством поташа и кальцинированной соды.

В 2008 году в Пикалеве сложилась острая социально-экономическая ситуация из-за остановки всех трех градообразующих предприятий единой технологической цепи. В 2014 году распоряжением правительства РФ Пикалево был отнесен к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Тогда же правительство выделяло «БазэлЦемент-Пикалево» субсидии для обеспечения финансовой устойчивости компании во время модернизации производства с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить жителей города работой.

Сейчас на долю ООО «БазэлЦемент-Пикалево» в моногороде приходится 47% оборота обрабатывающих производств и 72,9% от численности работников обрабатывающей отрасли. По данным областной администрации, в городе Пикалево постоянно проживают 20 тыс. 439 человек, или около 40% численности населения Бокситогорского района.

Для стабилизации и развития ситуации в моногороде правительство Ленинградской области принимает комплекс мер, включая софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий комплексного инвестиционного плана города Пикалево. Областные власти помогают развивать в городе дороги и инфраструктуру, содействуют развитию малого и среднего предпринимательства. «Текущую ситуацию в муниципальном образовании можно охарактеризовать как стабильную, что обеспечивается работой градообразующих предприятий, реализацией мероприятий государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства и реализацией муниципальных программ», — сообщили ТАСС в аппарате Дмитрия Ялова.