Ещё
Екатеринбург продолжает развитие индустриальных парков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Путин заявил о полном разгроме ИГ

Екатеринбург продолжает развитие индустриальных парков 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Федеральные и международные ритейлеры заинтересованы в размещении собственных складских комплексов в Екатеринбурге, ведь это один из крупнейших логистических хабов страны, — отметил директор по маркетингу PNK Group Александр Дубровин. — У нашей компании в регионе находятся два индустриальных парка. „PNK Парк Косулино“ мы развиваем уже несколько лет, в нем расположены распределительные центры ведущих российских и международных ритейлеров (X5 Retail Group, Auchan, „Лента“), а также вакантное индустриальное здание площадью 15 тысяч кв. м, которое можно использовать как под склад, так и под производство».
Напомним, что ранее в Екатеринбурге PNK Group открыла «PNK Парк Кольцово», где, согласно генеральному плану, предполагается возвести более 1 млн кв. м индустриальных зданий.
«Удачная локация распределительного центра сокращает плечо доставки и позволяет магазинам, находящимся в зоне обслуживания данного РЦ, делать заказы чаще и с большей точностью. Также короткое плечо доставки снижает транспортные затраты, что положительно влияет на экономические показатели компании. Из нового распределительного центра в Екатеринбурге товар будет отправляться в Челябинскую, Пермскую, Тюменскую, Оренбургскую области и в другие регионы», — прокомментировал директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Полтавченко назначил нового руководителя Госстройнадзора Петербурга Волгоградская компания стала оператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону Из-за пожара в «Зимней вишне» в Кемерове не будет салюта 9 мая
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив592
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском62
Российские корабли восхитили американцев144
Американский офицер убил жену из России23
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение