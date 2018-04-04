Екатеринбург продолжает развитие индустриальных парков

«Федеральные и международные ритейлеры заинтересованы в размещении собственных складских комплексов в Екатеринбурге , ведь это один из крупнейших логистических хабов страны, — отметил директор по маркетингу PNK Group Александр Дубровин . — У нашей компании в регионе находятся два индустриальных парка. „PNK Парк Косулино“ мы развиваем уже несколько лет, в нем расположены распределительные центры ведущих российских и международных ритейлеров ( X5 Retail Group Auchan , „Лента“), а также вакантное индустриальное здание площадью 15 тысяч кв. м, которое можно использовать как под склад, так и под производство».

Напомним, что ранее в Екатеринбурге PNK Group открыла «PNK Парк Кольцово», где, согласно генеральному плану, предполагается возвести более 1 млн кв. м индустриальных зданий.