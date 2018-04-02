Две дороги отремонтируют в Екатеринбурге после Дня Победы

В 2018 году в Екатеринбурге запланировано проведение ремонтных работ на дорогах. На эти цели потратят 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова в ходе пресс-конференции о планах по весенне-летней уборке города.

По ее словам, скоро в городе начнется ремонт дорог с применением метода холодного фрезерования. Общая площадь запланированного ремонта — 800 квадратных метров дорог. Работы будут вестись в соответствии с режимом, который определяет Чемпионат мира по футболу.

В мае текущего года будет проведен ремонт сразу на двух объектах: небольших участках проспекта Ленина и улицы Первомайской.