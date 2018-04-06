Разведслужбы США участвовали в составлении черного списка бизнесменов из РФ 

Американские разведывательные службы участвовали в составлении перечня крупных предпринимателей из РФ, в отношении которых Вашингтон намерен в пятницу ввести санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
По сведениям его источников, указанный черный список готовили в течение последних нескольких дней. Как говорится в материале, «разведывательное сообщество сыграло роль в идентификации целей». Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что «некоторые из имен будут очень знакомыми.
Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило со ссылкой на источники, что антироссийские санкции, которые планирует ввести Вашингтон в пятницу, могут затронуть от шести до 10 крупных предпринимателей из РФ. В материале констатируется при этом, что окончательное решение относительно числа данных бизнесменов, пока не принято.
В Кремле 5 апреля заявили, что не будут комментировать слухи о планах США ввести санкции в отношении ряда представителей крупного бизнеса РФ, основываясь на сообщениях СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, „ситуация достаточно непростая“, и нужно дождаться „или событий, или официальных заявлений“. Представитель Кремля отметил, что СМИ, особенно англосаксонские, выпустили достаточно много сообщений на этот счет.