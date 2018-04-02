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В Храме святого князя Владимира постороены стены цокольного этажа
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В Храме святого князя Владимира постороены стены цокольного этажа 

Управа района Новогиреево 42 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
О том, как идет строительство каменного храма во имя святого князя Владимира в Новогирееве, рассказал на сайте храма его настоятель протоиерей Алексий Батаногов.
Строительство Храма идет на средства, получаемые от благотворительных мероприятий, которые прихожане проводят регулярно. Уже собрана таким способам нужная сумма для постройки временного деревянного храма и части каменного здания. Как сообщает Алексей Батаногов, общими усилиями собраны средства на проектирование здания, котлован и плиту в основании храма, в данный момент завершается строительство стен цокольного этажа. Для продолжения строительства вновь нужны средства, и помочь храму вырасти может любой желающий. Подробная информация о том, как это можно сделать, здесь: http://svladimir.ru/помощь-храму/пожертвование/.
Адрес храма: улица Перовская, дом 64. Телефон для дополнительной информации: 8 (910) 451-93-24.
Фото с сайта Храма святого князя Владимира.
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