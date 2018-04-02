Орловские дорожники ремонтировали ямы снегом

В группе «Орловские дороги» опубликованы фотографии, сделанные в Орле на улице Паровозная. Ни них запечатлены дорожники за необычным латанием ям.

«Ребят, ну это уже совсем, ни в какие ворота не лезет. «Спецавтобаза» снегом ямы заделывает в дождь. Вот за что мы платим налоги», — прокомментировал происходящее автор снимков Игорь Семёнов

Возможно, дорожники при загрузке щебня случайно прихватили снежка и, чтобы не возить его, просто высыпали в яму. Но версию о создании видимости работы не стоит исключать. Орел несколько раз попадал в эфиры федеральных каналов с дорожной тематикой: пьяный сотрудник «Спецавтобазы» стал звездой программы «Вечерний Ургант», ремонт Наугорского шоссе в метель показывали по «России».

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