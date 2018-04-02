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Муромский отчитался о ямочном ремонте дорог Орла
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Муромский отчитался о ямочном ремонте дорог Орла 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
На аппаратном совещании в администрации Орловской области глава Орла Александр Муромский доложил о ямочном ремонте дорог в областном центре.
По информации сити-менеджера, ремонт на 17 участках автомобильных дорог областного центра будет осуществлен в 2018 году в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Орловской области».
Подрядчик приступит к работам после проведения торгов, заявки на которые принимаются до 9 апреля. С 27 февраля по 26 марта на городских дорогах ямочный ремонт асфальтобетоном проводился по прямым договорам. Подрядчиками выступали «Дорожная служба Орловской области» и «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».
Кроме того, «Спецавтобаза» с 26 марта по муниципальному контракту должна провести ямочный ремонт в течение 36 дней. — Эти работы будут выполняться с использованием горячего асфальтобетона, что требует благоприятных погодных условий, — уточнил Муромский.
Стоит отметить, что сегодня в группе «Орловские дороги» были опубликованы фотографии, сделанные в Орле на улице Паровозная. Ни них запечатлены дорожники за латанием ям снегом.
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Сообщение Муромский отчитался о ямочном ремонте дорог Орла появились сначала на РИА 57.
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