Ямал выделит 400 миллионов на обустройство Нового Уренгоя

На благоустройство общественных территорий Нового Уренгоя в 2018 году из окружного бюджета выделено 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы-региона.

По итогам голосования жителей были определены шесть проектов. Наибольшее количество голосов горожане отдали за обустройство спортивного многофункционального общественного комплекса «Виадук» по улице 26 съезда КПСС и двух дворов. Поэтапно начнут установку трех детских игровых площадок. Возведение каждого объекта будет проходить при непосредственном участии городских активистов-общественников.

«Наши проекты прошли народную экспертизу, и мы начали их реализацию. Еще на этапе проектирования понимали, что, например, благоустройство открытого пространства для массового семейного отдыха «Виадук» потянет за собой потребности в модернизации дорожного полотна и подъездов к объекту. Всего на обновление транспортной инфраструктуры, тротуаров, стоянок и проездов дополнительно потребуется 160 миллионов рублей», — отметил Иван Костогриз