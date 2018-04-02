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Ямал выделит 400 миллионов на обустройство Нового Уренгоя
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Ямал выделит 400 миллионов на обустройство Нового Уренгоя 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На благоустройство общественных территорий Нового Уренгоя в 2018 году из окружного бюджета выделено 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы-региона.
По итогам голосования жителей были определены шесть проектов. Наибольшее количество голосов горожане отдали за обустройство спортивного многофункционального общественного комплекса «Виадук» по улице 26 съезда КПСС и двух дворов. Поэтапно начнут установку трех детских игровых площадок. Возведение каждого объекта будет проходить при непосредственном участии городских активистов-общественников.
«Наши проекты прошли народную экспертизу, и мы начали их реализацию. Еще на этапе проектирования понимали, что, например, благоустройство открытого пространства для массового семейного отдыха «Виадук» потянет за собой потребности в модернизации дорожного полотна и подъездов к объекту. Всего на обновление транспортной инфраструктуры, тротуаров, стоянок и проездов дополнительно потребуется 160 миллионов рублей», — отметил Иван Костогриз.
Как ранее писал «ФедералПресс», 18 марта ямальцы проголосовали за проекты благоустройства родных городов.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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