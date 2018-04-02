Учащиеся школы № 1354 сняли документальное кино

«Любовь и война» такую тему выбрали для своего документального фильма ученики школы № 1354. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Кажется, что может быть менее важным на войне, чем любовь. Разве люди думают о любви на войне? Оказывается — думают. Думают потому, что без любви нельзя выжить на войне, ведь именно любовь спасает от отчаяния и даёт веру и надежду в самых жутких ситуациях.

О том, как люди любили на войне, что помогало им выжить и сохранить свою любовь, снимается фильм в рамках проекта нашей школьной киностудии. Этой необычной темой заинтересовались ученицы 8 класса «П», Александра П. и Дарья С. Девочки отсняли несколько интересных интервью с участницами Великой Отечественной Войны. Этот фильм посвящён всем тем, кого война лишила возможности любить и создавать семью, и кто вопреки даже самой смерти пронесли свет своей любви через испытания, страдания и выстояли до Победы. Даже самые сложные повороты судьбы, самые страшные испытания можно выдержать, если рядом с тобой есть человек, который тебя любит, и которого любишь ты, наверное, к этому выводу придет зритель этого фильма.