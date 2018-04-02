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Подмосковные организации сферы ТЭК переводятся на усиленный режим работы из-за паводков
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Подмосковные организации сферы ТЭК переводятся на усиленный режим работы из-за паводков 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В связи с приближением паводкового периода организации сферы ТЭК в Подмосковье переводятся на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.
«В сетевых компаниях созданы специальные паводковые комиссии, разработаны планы мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса, утвержден перечень объектов, угроза подтопления или подтопление которых наблюдались за последние три года, а также которые находятся в зонах повышенного риска в паводковый период», — приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.
Как уточняется, для ликвидации возможных последствий подтоплений в оперативной готовности находятся 786 аварийных бригад в составе 3 тыс. 500 человек, укомплектованных специальной техникой и оборудованием. В течение всего паводкового периода энергетики будут работать в тесном взаимодействии с местными государственными органами, структурами МЧС, паводковыми комиссиями Московской области, заключили в пресс-службе.
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