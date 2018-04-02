Синоптики рассказали, каким будет апрель в Башкирии

Башкирские синоптики дали прогноз того, каким будет второй месяц весны в республике.

Синоптики уверены, что апрель будет близок к климатической норме и чрезмерными осадками или засухами не выделится. Обильное таяние снега начнется уже в ближайшие дни и, по прогнозам синоптиков, в Уфе и на равнинной части региона закончится к 15 апреля. А вот жителям горной местности придется подождать схода снега до 20–22 апреля.

— С 4 по 8 апреля будет переходный период на плюсовую температуру, что соответствует климатическим срокам. Трава начнет появляться к третьей неделе апреля, когда температура будет стабильно выше пяти градусов, — рассказала начальник метеопрогноза Башгидромета Гульназ Загитова.

Спасатели республики рассказали, что уже завтра, 3 апреля, температура воздуха местами в республике повысится до +8 ºС. Ночью воздух охладится до нуля (на юге) и -10 градусов (на севере), днем потеплеет до +3…+6 ºС и +8 градусов на юге. Из-за потепления ночью и утром возможен туман и ухудшение видимости до 500 метров.

— В Уфе, несмотря на облачность, распогодится до +6 градусов, но поднимется ветер: порывы достигнут 5–10 метров в секунду, — информирует сервис Gismeteo.