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Синоптики рассказали, каким будет апрель в Башкирии
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Синоптики рассказали, каким будет апрель в Башкирии 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
Башкирские синоптики дали прогноз того, каким будет второй месяц весны в республике.
Синоптики уверены, что апрель будет близок к климатической норме и чрезмерными осадками или засухами не выделится. Обильное таяние снега начнется уже в ближайшие дни и, по прогнозам синоптиков, в Уфе и на равнинной части региона закончится к 15 апреля. А вот жителям горной местности придется подождать схода снега до 20–22 апреля.
— С 4 по 8 апреля будет переходный период на плюсовую температуру, что соответствует климатическим срокам. Трава начнет появляться к третьей неделе апреля, когда температура будет стабильно выше пяти градусов, — рассказала начальник метеопрогноза Башгидромета Гульназ Загитова.
Спасатели республики рассказали, что уже завтра, 3 апреля, температура воздуха местами в республике повысится до +8 ºС. Ночью воздух охладится до нуля (на юге) и -10 градусов (на севере), днем потеплеет до +3…+6 ºС и +8 градусов на юге. Из-за потепления ночью и утром возможен туман и ухудшение видимости до 500 метров.
— В Уфе, несмотря на облачность, распогодится до +6 градусов, но поднимется ветер: порывы достигнут 5–10 метров в секунду, — информирует сервис Gismeteo.
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