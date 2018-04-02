«На тревогу реагируют не все»: в супермаркетах и ТЦ провели учебную эвакуацию

Самарские супермаркеты и торговые центры отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций. В понедельник, 2 апреля, учения прошли в торговом центре «Империя» и супермаркете «Перекресток» . Посмотрите в ролике 63.ru, как это происходило.

Не все покупатели супермаркета покинули помещение. Некоторые, несмотря на возможную опасность, продолжали выбирать продукты.

Иная картина была в ТЦ «Империя». Из него вышли все посетители. Однако, по словам очевидцев, их эвакуация, пусть и учебная, была сопряжена с опасностью.

— Из ТЦ есть пять выходов. Три нижних двери ведут на парковку, еще две — на мостики с выходом на оживленную дорогу, — пояснили местные жители.