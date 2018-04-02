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«На тревогу реагируют не все»: в супермаркетах и ТЦ провели учебную эвакуацию
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«На тревогу реагируют не все»: в супермаркетах и ТЦ провели учебную эвакуацию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарские супермаркеты и торговые центры отрабатывают действия на случай чрезвычайных ситуаций. В понедельник, 2 апреля, учения прошли в торговом центре «Империя» и супермаркете «Перекресток». Посмотрите в ролике 63.ru, как это происходило.
Не все покупатели супермаркета покинули помещение. Некоторые, несмотря на возможную опасность, продолжали выбирать продукты.
Иная картина была в ТЦ «Империя». Из него вышли все посетители. Однако, по словам очевидцев, их эвакуация, пусть и учебная, была сопряжена с опасностью.
— Из ТЦ есть пять выходов. Три нижних двери ведут на парковку, еще две — на мостики с выходом на оживленную дорогу, — пояснили местные жители.
Похожие учебные эвакуации провели и в других торговых и офисных центрах города. Это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Сотрудники МЧС и прокуратуры провели учения в больницах, школах и ТЦ. Сотрудники надзорного ведомства нашли неисправные гидранты и пожарные рукава. 63.ru проверил четыре крупных торговых комплекса: «Амбар», «Парк Хаус», «Аврора» и «Космопорт».
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