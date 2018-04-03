«Сорвавшуюся с цепи» Россию решили остановить Рейганом

Комментируя в интервью Fox News высылку из США российских дипломатов и зеркальный ответ на это российского МИДа , Грэм выразил недовольство позицией Трампа, который, как ему представляется, недостаточно жесток со своим российским коллегой.

«Мне бы хотелось обратить внимание на поведение президента. В то время как администрация Трампа предприняла некоторые шаги, ввела санкции на позапрошлой неделе, сам президент Трамп отказывается критиковать Владимира Путина », — заявил он Особенно сенатора раздражает, что американский президент не просто поздравил российского лидера по телефону с победой на выборах. Но назвал этот разговор «очень хорошим» и заговорил даже о возможной встрече с Путиным.

Россия, по выражению Грэма, «сорвалась с цепи». Поэтому все попытки американской администрации оказать на нее давление не работают.

Он советует Трампу ужесточить политику в отношении России. И «дать жесткий отпор Путину» в стиле 40-го президента США Рональда Рейгана , возглавлявшего Америку с 1981 по 1989 годы.

«Каждый раз, когда русские пытались улучшить свои военные технологии, мы оказывались на шаг впереди. Каждый раз, когда русские начинали срываться с катушек в той или иной части мира, Рейган давал отпор», — вспоминает Грэм, служивший, к слову сказать, в тот период времени в ВВС США после окончания Школы права Университета Южной Каролины.

Грэм, кстати, не первый, кто призвал Трампа вернуться к принципам Рейгана в отношении России. То же самое до него советовал другой «ястреб» из Сената — Джон Маккейн. И Трамп особо даже не сопротивлялся, сразу взяв на вооружение рейгановский постулат внешней политики «мир посредством силы».

Вопрос в том, сможет ли он «дать отпор Путину» в стиле Рейгана?

— Здесь все-таки надо учитывать, кто это говорит, — комментирует заявление американского политика эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат политических наук Илья Кравченко. — Грэм, как и Маккейн, из той когорты воинов холодной войны, которые, по сути, являются одними из главных русофобов в Конгрессе. Они всегда выступали и выступают за ужесточение политики в отношении Москвы, поддерживали санкционное давление. Причем, неважно, кто был президентом США в этот момент — Клинтон, Буш-младший, Обама…

В той же манере сейчас все это продолжается в адрес Трампа.

И опять, не получается у них «сдерживать Москву». То есть, понятно, рассчитывали на то, что введут санкции, Россию по всему миру будут бойкотировать, и, в конце концов, она сама скажет, что «мы так больше жить не можем, надо как-то делать первый шаг навстречу». И повторится ситуация «а-ля конец 80-х».

Но эффект в итоге оказался обратный — российский народ на фоне этих санкций и оголтелой русофобии наоборот консолидировался.

В мире активизировались процессы, связанные с ростом национального самосознания и субъектности. Такого рода тенденции стали нарастать даже внутри трансатлантического сообщества. И Штаты не могут никак эти процессы контролировать.

Отсюда и такие заявления, которые, возможно, обусловлены как раз неспособностью до конца реализовать какие-то внутренние идеалы. Изолировать Россию, как они об этом мечтали в те же самые «восьмидесятые» при Рейгане.

Формально тогда это получилось, потому что в итоге Советский Союз распался. Но Россия-то никуда не далась, и с тех пор только набрала мощь. И готова дать отпор, по крайней мере, на тех полях противостояния, которые возникают между Москвой и Вашингтоном.

«СП»: — Трамп, в общем, никогда не скрывал, что хотел бы быть похожим на Рейгана. Но есть ли у него те же самые рычаги давления на нашу страну, которые использовал в свое время 40-й президент США?

— Можно было бы, в принципе, провести между ними параллель, но ситуация в мире — тогда и сейчас — очень разная.

И если говорить о внешнеполитическом стиле Рейгана, то он, как мне кажется, был обусловлен не только попытками оказания какого-то реального давления на СССР. Потому что, по сути, это делал еще до Рейгана Картер.

Рейган, помимо прочего, был очень эксцентричный человек. Киноактер. Это ему позволительно. Как и Трампу — не политику, а, в первую очередь, шоумену и бизнесмену. Вот еще почему, я думаю, Трамп так часто смотрит на Рейгана и говорит, что хотел бы быть таким, как он.

Отсюда же такая любовь его к театральным жестам, ему постоянно хочется удивлять публику. И неважно какую — собственную, американскую, или все мировое сообщество.

Те же самые космические войска, создание которых недавно анонсировал Трамп, ведь это все взято у Рейгана, по большому счету.

«СП»: — Только СОИ Рейгана, известная, как «звездные войны», изначально была большим обманом. Нужно было раскрутить СССР на гонку вооружений, тем самым, подорвав экономику страны, которая в конце «восьмидесятых» уже находилась в глубоком кризисе. И мы ввязались в эту авантюру с катастрофическими последствиями для страны…

— Экономические процессы в самом Советском Союзе к тому времени уже были напряженные и проблематичные. Поэтому дело не в Рейгане и не в его программе «звездных войн». Это, может быть, была маленькая крупица во все этой картине.

Другое дело, что Трампу, видимо, не сообщали, что это был обман, и всерьез воспринимать такую концепцию в данный момент неуместно. И очень затратно. Они не могут позволить себе полностью обновить те или иные виды вооружений, что уж тут говорить о войне в космосе…

Поэтому глобальный обман в стиле Рейгана уже точно не прокатит.

А вот что касается риторики, то 40-й хозяин Белого дома, действительно, не скупился на эпитеты, когда речь шла о противостоянии двух систем.

«СП»: — Это же он назвал Советский Союз «империей зла»?

— Да. Но и Трамп в этом смысле не отстает от своего идеала. И если поначалу, он что-то говорил, насчет «поладить», то сейчас уже отходит от этого своего желания. Идет нагнетание.

Да, он позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах. Вроде бы, даже вопреки советам своей администрации. Но вскоре объявил о высылке 60 наших дипломатов, только на том основании, что, как было сказано, «поверил на слово» британцам, обвинившим Россию абсолютно бездоказательно в отравлении Скрипаля. Вот такая слепая поддержка.

Трамп копирует какие-то отдельные моменты рейгановский политики. Но это все же абсолютно разные фигуры. И времена — другие.

Кроме того, нынешний президент США, в отличие от Рейгана, не особенно любит прислушиваться к своим советникам. И предпочитает действовать, исходя исключительно из собственных убеждений и представлений.

Доктрина же Рейгана, которую он придумал еще в свой первый президентский срок, по сути, заключалась в том же, в чем заключались все остальные западные доктрины до него — это сдерживание СССР и помощь антикоммунистическим режимам по всему миру. То есть, ничего кардинального нового в этом не было.

И как только к власти в стране пришел Горбачев, тогда уже процессы, которые были запущены, что называется, пошли по накатанной. И в странах Варшавского договора, и в союзных республиках.

Чтобы подобное повторилось в России, как мечтают многие на Западе, необходимо, чтобы здесь появились такие предпосылки. Сейчас их нет.

Поэтому они ничего не могут сделать, кроме как действовать извне. Развязывать дипломатические войны, устраивать провокации, оскорблять публично, обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы чуть ли не по всему миру. Причем, промежуточные выборы в американский Конгресс будут только в ноябре, но нас уже делают виноватыми в том, что мы пытаемся повлиять на результаты.

«СП»: — А если бы тогда во главе страны был не Горбачев, случилась бы эта катастрофа с распадом СССР?

— Сложно сказать однозначно. К тому моменту, когда Горбачев пришел к власти в стране уже развивались очень сложные кризисные процессы — и в экономике, и в социальной сфере… Но если бы, действительно, был жёсткий лидер, который смог бы консолидировать вокруг себя как элиту, так и народ в целом, то, думаю, все было бы совсем по-другому. Во всяком случае, не так молниеносно и не так болезненно как это произошло.