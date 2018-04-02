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Тюменский жених сделал предложение на Мосту влюблённых, прискакав верхом на коне
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Тюменский жених сделал предложение на Мосту влюблённых, прискакав верхом на коне 

72.ru 42 минуты назад
Фото: 72.ru
Свидетелями необычного предложения руки и сердца стали случайные прохожие, гуляющие субботним вечером 31 марта по мосту Влюблённых. Толпа расступилась, когда на белоснежном коне и с картонной короной на голове появился одетый в строгий костюм нарядный жених. Невеста застыла в восхищении: увидеть такое она никак не ожидала. — Эта девушка, сияя от счастья, согласилась стать женой своего принца. До этого он приезжал к нам на тренировки, чтобы научиться уверенно держаться в седле. Всё получилось! Подобных историй, когда наши кони помогли сделать предложение, наберётся немало. Например, молодой человек, назначивший своей даме встречу у технопарка, облачился в настоящие рыцарские доспехи. Однажды мы даже привозили нашу лошадку в Рощино, где работает невеста — прекрасная стюардесса. На парковке перед зданием аэропорта автомобили выстроились в форме сердца. И тут появился на белом коне жених. Подошёл к любимой, встал на колено и протянул ей шкатулочку с кольцом. Аплодировали не только друзья этой пары, но и пассажиры, спешащие на свой рейс, — рассказала руководитель конно-спортивного клуба «Триумф» Анастасия Криводанова.
Несмотря на уличную прохладу, жених был в классическом костюме. И той самой короне
По её словам, тренировки для мужчин, которые хотят так же эффектно признаться своим дамам в чувствах, проходят на бесплатной основе. Заплатить придётся лишь за доставку выбранного коня по нужному адресу. Сумма оплаты рассчитывается индивидуально. Удивляли своих будущих жён тюменские мужчины и раньше: каждый старался придумать что-то очень необычное. В начале января этого года парень признался любимой в чувствах и подарил кольцо на борту самолёта, а ровно через месяц уже другой жених инсценировал похищение своей дамы сердца. Девушка, надо сказать, перепугалась не на шутку, но, в итоге, сказала заветное «да».
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