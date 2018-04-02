Жителей поселения приглашают принять участие в голосовании по благоустройству деревни Ясенки

С учётом пожелания жителей будет обустроена новая площадка в д. Ясенки. Фото: архивное (площадка в д. Бабенки)

Жителей поселения Вороновское, зарегистрированных на портале «Активный гражданин» приглашают принять участие в голосовании, по результатам которого будет сформирована программа благоустройства и определён объём работ в деревни Ясенки поселения Вороновское.

В 2018 году в рамках благоустройства территории поселения запланировано обустройство многофункциональной детской площадки. Активным гражданам Вороновского предлагают на выбор 9 элементов МАФ, выбрать можно до 5 вариантов ответа. Кроме этого можно предоставить право выбора элементов площадки специалистам.

Напомним, принять участие в голосовании можно на официальном сайте проекта «Активный гражданин» или при помощи мобильного приложения.