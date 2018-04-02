Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием

29-летний американец Шон Коул застал своего сына в «компрометирующей позе» с другим мальчиком и решил совершить так называемое «корректирующее изнасилование ». Мужчина принудил свою подругу переспать со своим ребенком, руководя процессом.

Страдающий аутизмом мальчик был в доме у отца, когда мужчина увидел его рядом с другим парнем в, как показалось Коулу, «компрометирующей позе». Тогда Шон позвал свою 20-летнюю девушку Мур и заставил ее переспать с сыном, требуя делать то, что он говорит, передает Mirror. По данным следствия, мужчина хотел лишь «исправить» ребенка. «Исключительным мотивом преступления было то, что Коул беспокоился, что его сын был или мог стать геем. Не было никаких доказательств того, что подозреваемый имел сексуальное влечение к своему сыну или другим детям», — заявил помощник окружного прокурора Тим Даутит.

Когда мальчик вернулся в штат Джорджия, где он жил вместе с мамой, то начал задавать ей множество вопросов о сексуальной жизни. Мать ребенка заподозрила, что с ним что-то произошло, и в конце концов парень рассказал ей правду. После этого женищина немедленно поехала в Хантсвилл, чтобы связаться с местными правоохранителями. Непосредственная насильница на последнем судебном заседании так и не появилась, теперь ей грозит арест.

Напомним, что цель корректирующего изнасилования, с точки зрения преступника, в том, чтобы «исправить изъян» жертвы, сделать ее гетеросексуальной или заставить ее вести себя в соответствии с гендерными стереотипами. Это преступление на почве ненависти, для которого характерна особая жестокость. Зачастую оно носит групповой характер и бывает сопряжено с нанесением жертве тяжких увечий или ее убийством. Этот тип преступлений был впервые зафиксирован в Южно-Африканской ресмпублике, где корректирующие изнасилования иногда происходят под контролем родственников насилуемой женщины или местных старейшин и являются одной из главных причин заражения ВИЧ среди местных лесбиянок. Корректирующее изнасилование и сопровождающее его насилие может приводить к физическим и психологическим травмам, увечьям, заболеваниям, передающимся половым путем, нежелательной беременности, а также быть причиной суицида.