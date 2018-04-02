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Под Рязанью обнаружили человеческую голову
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Под Рязанью обнаружили человеческую голову 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Недалеко от деревни Копцево Кораблинского района, рядом с автотрассой обнаружили человеческую голову. Об этом RZN.AIF.RU сообщили в Следственном комитете.
«Мне позвонили из дежурной части о том, что обнаружена человеческая голова, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Это фрагмент тела мужчины 20-30 лет. Личность человека не установлена, материалы направлены на генетическую экспертизу. По голове человека опознать невозможно, так как по сути — это череп с волосяным покровом».
По словам следователя, без экспертизы сложно установить и когда погиб человек.
«Как сказал эксперт-криминалист, кровь резко отошла от головы, то есть человек мог погибнуть и месяц назад, — продолжает следователь. — Но повторюсь, точно все покажет экспертиза».
После того, как будут получены результаты генетической экспертизы, следователи проверят все население близлежащих селений и районов. Возможно, так и найдут родственников погибшего мужчины.
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