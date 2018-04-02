В Омске к Дню Победы запустят троллейбус, оформленный военными фотографиями

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В нашем городе появится четвёртый тематический троллейбус. Он будет оформлен на темы великих сражений 1941 — 1945 годов. Внутри его салона будет размещена информация о советской военной технике, на бортах — фотографии, запечатлевшие самые значимые события войны. Предполагается, что троллейбус, оформленный военными фотографиями, послужит молодым поколениям напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Курсировать новый «победный» троллейбус будет по маршрутам №7 и №16, которые проезжают мимо парка Победы. Оформлением троллейбуса займётся дизайнер Ольга Сохина. Троллейбус выйдет на маршрут 9 мая.