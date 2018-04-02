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В Омске к Дню Победы запустят троллейбус, оформленный военными фотографиями
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В Омске к Дню Победы запустят троллейбус, оформленный военными фотографиями 

АиФ-Омск 48 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В нашем городе появится четвёртый тематический троллейбус. Он будет оформлен на темы великих сражений 1941 — 1945 годов. Внутри его салона будет размещена информация о советской военной технике, на бортах — фотографии, запечатлевшие самые значимые события войны. Предполагается, что троллейбус, оформленный военными фотографиями, послужит молодым поколениям напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Курсировать новый «победный» троллейбус будет по маршрутам №7 и №16, которые проезжают мимо парка Победы. Оформлением троллейбуса займётся дизайнер Ольга Сохина. Троллейбус выйдет на маршрут 9 мая.
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