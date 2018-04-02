Железная леди

Фото с сайта vmestestem.ruЖелезная леди

Начало ХХ века. Стрелка — слияние Оки и Волги, бескрайние заволжские дали, пароходы на рейде… Гружёные товарами десятки судов деловито идут вверх и вниз по реке, преодолевая сотни километров речного пути. Совсем скоро товар превратится в сотни и тысячи монет, а пока лишь судовладельцы знают, что за сокровища хранятся в их трюмах. И одна из них — Мария Капитоновна Кашина, ставшая прообразом Вассы Железновой.

Кто вы, Васса?

Для нижегородцев каждая из книг Алексея Максимовича Горького обретает дополнительный смысл. Рассказ, роман, пьеса — в каждом произведении литераторы и историки видят жизнь нашего города, конкретные здания, реальных людей, ставших прототипами горьковских герое, и даже предметы быта, вобравшие саму историю Нижегородского края. Одна из самых известных пьес писателя — «Васса Железнова» — рассказывает внимательному читателю практически истинную судьбу женщины, жившей когда-то в Нижнем Новгороде. По легенде, впрочем, имеющей множество документальных подтверждений, прототипом главной героини двух горьковских пьес о Вассе Железновой (первая была создана в 1910 году, а вторая, сильно переработанная автором, в 1935 году), несмотря на их разительные отличия, стала нижегородская пароходовладелица, купчиха Мария Капитоновна Кашина. Если перевести на современный язык, то она — бизнесвумен, богатая и успешная женщина.

От детей до преступления

В первом варианте пьесы даже двое из троих детей героини названы именами реальных детей Кашиной — Анной и Павлом. Во второй, поздней и более знаменитой версии пьесы, Горький использовал реальную биографическую историю Кашиной. Её муж, известный в России судовладелец Михаил Матвеевич Кашин, так же, как и муж горьковской героини, был привлечён к следствию по обвинению в растлении малолетних. И так же, как и литературный герой, он не дожил до суда, скоропостижно скончавшись от непонятной болезни. Правда, нет никаких сведений о том, что его отравила жена.

Путь к успеху

Но это лишь одна деталь биографии Кашиных. А ведь история их успеха и падения поистине удивительна. Муж Марии Капитоновны, Михаил Кашин, был выходцем из крестьян. Его отец умудрился скопить приличную сумму денег, получив которую в наследство, молодой предприимчивый юноша сразу же пустил в оборот и вскоре обзавёлся первым пароходом. Удачные сделки шли одна за другой, и в 1870-х годах он прибыл в Нижний Новгород уже на собственном пассажирском пароходе со звучным названием «Аввакум». Пароход осуществлял рейсы между Нижним и Пучежем, ходил и в другие города. Кашин был сам себе хозяин, совмещал должности капитана и приказчика на собственном судне. За 20 лет из крестьянина он смог стать купцом первой гильдии, владельцем флотилии пароходов. Кстати, один из них он назвал в честь своей молодой жены — «Мария».

Мария во всём поддерживала мужа и сама работала на пароходе — сначала кассиром, а потом и ревизором. В итоге совсем скоро умная, энергичная супруга познала все тонкости пароходного дела и стала настоящим компаньоном и советчиком мужа, решая вместе с ним все деловые вопросы. После смерти мужа Кашина сама занялась делами и возглавила пароходство. Её железная хватка позволила ей не сломиться в трагической ситуации, не остаться не у дел, а напротив, мобилизовать всю свою купеческую смекалку и связи и не только заменить мужа и возглавить пароходство, но и расширить дело.

Удачные сделки и рейсы удивительным образом пополняли кашинские сундуки. За несколько лет Мария Капитоновна пополнила флот новыми пароходами, разработала новые торговые маршруты по Оке и Волге. Пароходство имело ежедневную линию Рыбинск Казань и четыре отправления в неделю между Казанью и Пермью , обслуживаемые восемью первоклассными легкопассажирскими пароходами. На ежедневных линиях Нижний — Кострома , Нижний — Исады — Лысково и Рыбинск — Тверь ходили пароходы меньших размеров. Кроме того, с открытием москворецких шлюзов появилась товарная линия Нижний — Москва . Фрахт и такса на проезд были дешевле, чем у других крупных пароходств. Небольшие кашинские пароходы заходили буквально чуть ли не в каждое селение, привлекая пассажиров дешевизной платы.

При Кашиной открывались новые линии, строились пароходы, арендовались дополнительные участки под пристани. Так, на марийской земле её пароходству принадлежала пристань в Кокшайске, о чём свидетельствует, например, «Дело Нижегородской ярмарочной конторы о предоставлении пароходству М. К. Кашиной отведённого ей участка на Сибирской пристани в 1900 году». Кашина вела свои дела не скупясь и удивляла других пароходовладельцев своей предприимчивостью, решительностью и умением просчитывать возможные сделки на несколько ходов вперёд. Такой мужской ум позволил Марии Капитоновне стать дамой известной и уважаемой на Нижегородской земле. Хотя некоторых и неприятно поражала её суровость, даже грубость. Но в бизнесе без этого не выжить. Тем более женщине, да ещё и судовладелице. Полного расцвета её пароходство достигло в 1900-е годы, работая одновременно на Каме и Волге.

Закат карьеры

Но ничто не бывает вечным, особенно успех. К сожалению, дети Кашиной, как и у горьковской Вассы, не имели склонности к бизнесу, и после нескольких удачных лет дела пошли не так хорошо, как раньше. В итоге Кашина обанкротилась и заложила пароходы. Три парохода, в том числе и связанные с памятью мужа, «Мария» и «Аввакум», были описаны за недоимки. Вскоре она лишилась и остальных. Суда были проданы фирме «Кавказ и Меркурий» и Восточному обществу товарных складов, страхования и транспортировки товаров с выдачей ссуд. В 1912 году два крупных волжских пароходства — «Кавказ и Меркурий» и «Волжское общество» — слились в одну кампанию. В следующем году Кашина, не справившись с сильными конкурентами, была вынуждена продать своё предприятие более чем за 1 миллион 300 тысяч рублей. Так завершилась история последнего частного пароходства на Волге.

Последние годы Кашина сильно болела и скончалась в сентябре 1916 года, пережив своего мужа почти на 20 лет. Похоронены Кашины на Крестовоздвиженском кладбище, могилы их не сохранились. После Октябрьской революции и национализации флота все старые суда получили новые имена, а сегодня о былом величии Кашиных может рассказать лишь их особняк на улице Ильинской, который сохранился, хотя и в перестроенном виде, и две пьесы о железной Вассе Железновой, написанные Горьким.