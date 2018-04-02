«Как страшно!»: Аскольда Запашного поцарапал разыгравшийся во время дрессировки лев

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный поделился в своем Инстаграм-аккаунте новым видео, в котором его брат Аскольд играет со львом. Опубликованный ролик мог бы вызвать лишь умиленные отзывы в сети, если бы дрессировщик не признался, что после таких развлечений на теле его брата появляются новые шрамы, ведь царь зверей вовсе не пушистый котенок.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный снова опубликовал в своем микроблоге видеоролик закулисной жизни работников цирка. Народный артист продемонстрировал подписчикам небольшой видеоролик, в котором запечатлено, как его брат Аскольд играет со взрослым львом.

При первом просмотре ролика возникает приятное ощущение умиления, однако прочтя сопутствующий комментарий циркового артиста, мнение немного меняется. Ведь вопреки поверхностному впечатлению легкости и веселья, на самом деле подобные игры с хищниками очень опасны даже для опытных дрессировщиков. «Почти всегда после такой возни у брата новые шрамы», — подписал публикацию Эдгард, добавив при этом, что такие «игры» с хищниками тоже важная часть дрессировки.

Поклонники Запашных по разному отреагировали на увиденное. «Классно! Любовь чувствуется к животным сильная…» «Оба Красавцы и оба великолепные Артисты!» «Как классно! Я тоже хочу с такой кисой подурачиться» «На это умиление можно часами смотреть!» «Неужели можно так играть со львами? Или это какой-то одомашненный ручной лев?», — восхищенно отмечали одни.

«Ужас, как страшно!» «Смело! Всегда Вам удивлялась! Настоящие мужчины!» «Мамочки, страшно!» «Как опасно!», — обеспокоено писали другие. Сам дрессировщик с энтузиазмом отвечал на некоторые комментарии подписчиков, которые казались ему наиболее интересными. Отметим, что Эдгард один из немногих российских артистов, поддерживающих обратную связь со своими зрителями в сети интернет. Мужчина часто делится с подписчиками не только своими мыслями и отрывками цирковой жизни, но и личными семейными снимками, гордо хвастаясь своими подрастающими детьми.

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) 30 Мар 2018 в 6:39 PDT