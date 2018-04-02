Ещё
Китай выпустил официальное заявление по падению станции «Тяньгун-1»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай выпустил официальное заявление по падению станции «Тяньгун-1» 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Китай не обладает данными о том, что падение космической станции «Тяньгун-1» могло нанести ущерб поверхности Земли, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на встрече с журналистами.
По данным МИД КНР, разрушение китайской космической станции «Тяньгун-1», упавшей в южной части Тихого океана, не причинило ущерба Земле, передает ТАСС. «Насколько мне известно, к настоящему моменту (падение) станции не привело к каким-либо разрушениям на поверхности Земли», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан. На сайте программы пилотируемых космических полетов КНР отмечается, что «большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу», передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯ, в понедельник, станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») сгорела при входе в атмосферу в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск). Станция, находившаяся на орбите с 2011 года, имела массу 8,5 тонны, длину — 10,4 метра и жилой объем в 15 кубических метров. По своим функциям «Тянгун-1» была аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями, а также отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время существования «Тянгун-1» станцию посетило три экспедиции — в 2011-м, в 2012-м и 2013 годах. В 2016 году связь с объектом была потеряна.
В конце января 2017 года специализированный американский портал, отслеживающий космический мусор, прогнозировал, что станция прекратит существование 26 апреля. Но ошибся: 29 марта «Тяньгун-1» начала неконтролируемое вращение.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Число госпитализированных жителей Волоколамска возросло до 57 человек Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления Грабители в Екатеринбурге вынесли из кафе полцентнера пельменей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России462
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве11
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля116
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»350
Россия испытала новую противоракету292
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение