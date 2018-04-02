Китай выпустил официальное заявление по падению станции «Тяньгун-1»

Китай не обладает данными о том, что падение космической станции «Тяньгун-1» могло нанести ущерб поверхности Земли, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на встрече с журналистами.

По данным МИД КНР, разрушение китайской космической станции «Тяньгун-1», упавшей в южной части Тихого океана, не причинило ущерба Земле, передает ТАСС . «Насколько мне известно, к настоящему моменту (падение) станции не привело к каким-либо разрушениям на поверхности Земли», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан. На сайте программы пилотируемых космических полетов КНР отмечается, что «большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу», передает РИА «Новости»

Как сообщала газета ВЗГЛЯ, в понедельник, станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») сгорела при входе в атмосферу в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск). Станция, находившаяся на орбите с 2011 года, имела массу 8,5 тонны, длину — 10,4 метра и жилой объем в 15 кубических метров. По своим функциям «Тянгун-1» была аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначалась для отработки процессов стыковки с космическими кораблями, а также отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время существования «Тянгун-1» станцию посетило три экспедиции — в 2011-м, в 2012-м и 2013 годах. В 2016 году связь с объектом была потеряна.

В конце января 2017 года специализированный американский портал, отслеживающий космический мусор, прогнозировал, что станция прекратит существование 26 апреля. Но ошибся: 29 марта «Тяньгун-1» начала неконтролируемое вращение.