Глава управы района Печатники Сергей Григорьев встретится с населением 18 апреля

Запланированы две темы для обсуждения: «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период», «О проведении праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Встреча состоится по адресу: ул. Шоссейная, д. 86 (здание управы). Начало в 19.00. Об этом сообщили в организационном секторе управы.

После отчетов ответственных лиц жители смогут задать интересующие вопросы. Получить на них ответы можно будет сразу, либо позже — в письменном виде. (то)