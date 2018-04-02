Башкирский депутат предлагает лишить бизнес «надзорных каникул»

По мнению парламентария, соблюдение противопожарной безопасности должно быть обязательным для всех, поэтому следует внести изменения в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…», заявил он в рамках круглого стола на телеканале РБК-Уфа.

Сейчас в законодательстве прописано, что подобные проверки должны проводиться не чаще одного раза в три года. Хахимов считает, то их частоту можно увеличить — раз в квартал.

Напомним, надзорные каникулы действовали и в отношении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», проверку которого не смогли своевременно провести.