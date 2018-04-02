Минтранс: На московских рейсах НДС нужно сохранить на уровне 10%

Минтранс РФ выступает за то, что НДС на авиамаршрутах, по которым перевозчики летают, минуя Москву надо снизить до нуля. На московских рейсах НДС необходимо сохранить на уровне десяти процентов, озвучили «РГ» позицию в Минтрансе.

Кроме того, там подтвердили факт получения письма с предложениями обнулить НДС на перевозки между региональными аэропортами, и поднять НДС с 10 до 18 процентов на рейсы, которые летят через Москву.

Эксперты напоминают, что рейсы за рубеж по международным правилам вообще не облагаются НДС.